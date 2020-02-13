Şiddete maruz kalan yavru köpek İtalya yolcusu

13.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:13

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde sahibi tarafından sopayla dövülerek yaralanan yavru köpeğe İtalyan iş adamı sahip çıktı.

Kılıçaslan Mahallesi'nde 5 aylık köpeğin sahibi tarafından sopayla dövülerek yere atıldığı görüntüleri sosyal medyada izleyen İtalyan bir iş adamı, Kayseri Hayvanları Koruma Derneğine (KAYHAKDER) başvurarak yavruyu sahiplenmek istedi.

KAYHAKDER'den daha önce de 2 köpek sahiplendiği öğrenilen iş adamı, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından 1500 avro tutan masrafları da karşılayarak yavru köpeği İtalya'ya götürecek.

Derneğin basın sözcüsü Berkant Koray Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın ortaya çıkmasının ardından yavru köpeği koruma altına aldıklarını ve tedavisinin dernek himayesindeki klinikte sürdüğünü belirterek, köpeğin dayaktan dolayı psikolojisinin de kötü olduğunu ve insanlardan korktuğunu söyledi.

Köpeğin İtalya'ya gitmesinden dolayı mutlu olduklarını ve gerekli işlemlerin başladığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Köpeğimizin sosyal medyada paylaşılan videosunu, isminin açıklanmasını istemeyen İtalyan bir iş adamı izlemiş. Bize ulaşıp köpeği tedavisinin ardından sahiplenip İtalya'ya götürmeyi ve evinde ömür boyu bakmak istediğini iletti. Biz de bu talebi olumlu karşıladık. Çünkü daha önceden tanıdığımız birisi. Köpeğin rahat edeceği bir yuvasının olmasını istiyoruz. İtalya'da daha rahat edip, daha iyi bir yuvaya sahip olacak. Köpeğimizin tedavisi bittikten sonra Ankara'ya kuduz testi için gönderilecek. Onun da 3 ay süresi var. Gerekli işlemleri bittikten sonra İtalya'ya gönderilecek."

Köpeği döven kişiye 947 lira para cezası verildiğini hatırlatan Yıldırım, bu cezanın az olduğunu, bir canlının hayatına kastetmenin bu kadar ucuz olmaması gerektiğini ifade etti.

"Köpeğimiz dövüldüğünden dolayı insanlardan korkuyor"

Köpeğin tedavisiyle ilgilenen veteriner hekim Ali Kocataş, köpeğin vücudunda çok fazla yara ve ödem oluştuğunu aktardı.

Bir haftalık tedavi sürecinin ardından köpeğin sağlığına kavuşacağını aktaran Kocataş, "Tedavimizde, doku yenileyici ve ödem gidericiler ve antibiyotikler kullandık. Köpeğimiz dövüldüğünden dolayı insanlardan korkuyor. Biz müdahale ederken de zorlanıyorduk ama şu an daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yer yer yumuşak dokularda yaralarımız var. Bununla ilgili müdahalemizi yapıyoruz. Tedavi sürecinde köpeğimiz hızlı hareket ettiğimizde çok korkuyor ve bize karşı temkinli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA