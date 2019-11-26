Şiddete kurban giden kadınların isimleri Bolu sokaklarında yaşatılacak

26.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:25

Bolu Belediye Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü'nde, erkekler tarafından öldürülen Münevver Karabulut, Emine Bulut ve Özgecan Arslan isimlerinin Bolu'da belirlenen sokaklara verilmesine oy birliği ile karar verdi.



Bolu Belediye Meclisi Kasım Ayı İkinci Oturumu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü'ne denk gelmesi nedeni ile İmar Komisyonu tarafından, çeşitli tarihlerde erkekler tarafından öldürülen Münevver Karabulut, Emine Bulut ve Özgecan Arslan isimlerinin Bolu'da belirlenen sokaklara verilmesi teklif edildi.



Kadına şiddet konusunda simgeleşen bu 3 ismin adlarını yaşatmak istediklerini belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu konuda çok hassas olduklarını söyledi.



Oy birliği ile kabul edildi



Özcan'ın konuşmasının ardından yapılan oylamada teklif, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Özcan, "Bu isimler yaşatılsın ki bizim bu konudaki tavrımızla toplumsal hassasiyetin oluşması noktasında bir katkımız olsun" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA