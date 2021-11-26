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Şiddete Birlikte Dur Diyelim!

Habermetre - Haberler | Toplum
Şiddete Birlikte Dur Diyelim!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, İlçemizde kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşması ve toplumsal duyarlılığın artırılması için KADES uygulaması hakkında bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, İlçemizde kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşması ve toplumsal duyarlılığın artırılması için Kades uygulaması hakkında bilgilendirme faaliyeti yapıldı. #ŞiddeteBirlikteDurDiyelim

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