Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Yavuz'un Başkanlığında Gerçekleştirildi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde toplumsal farkındalığın arttırılması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ile yapılan faaliyetlerin ön plana çıkarılması amacıyla düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Seddar Yavuz'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Seddar Yavuz'un yanısıra, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, İl Müftüsü Sinan Cihan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Kamil Tüylüoğlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür V. Yeliz Ünsoy, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Bölümü Pedegoğu Ferruh Altunışık, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürü Nagehan Malkoç, Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihal Bektaş, KADEM İl Temsilcisi Asuman Sert Erturan, Kocaeli ŞÖNİM Müdür V. Tuğba Uğur, Kocaeli 1 . Kadın Konukevi Müdürü Ayşegül Demirci, Kocaeli 2. Konukevi Müdürü Duygu İdis katıldı. Vali Yardımcısı İsmail Gültekin'in toplantıda yaptıkları açılış konuşmalarının ardından toplantı Kocaeli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşegül Gökalp Kutlu'nun "Her Yönüyle Pandemide Kadın" konulu sunumu yapıldı. 2022-2025 yıllarını içine alan Kocaeli Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı'yla ilgili atılacak adımlar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmelerin yapılmasının ardından İl Eylem Planı işbirliği yapacak kurum ve kuruluşlar tarafından imzalanarak onaylandı. Toplantının hayırlı olması temennisinde bulunarak sözlerine başlayan Vali Seddar Yavuz toplantıda yaptığı konuşmalarında; " Dün gece yaklaşık 01: 00'e kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun katılımlarıyla uzun süreli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı vesilesiyle Türkiye genelinde kadına yönelik şiddet olayları, hayatını kaybedenler, koruma kararları, diğer sağlık tedbirleri gibi bir çok hususu Türkiye genelinde değerlendirme fırsatı bulduk. Şehrimizdeki tabloyu, Türkiye'de nerede olduğumuzu da gördük. Şiddet Olayının Toplumsal Bir Tabanı Var Şiddetle mücadele konusunda farkındalık yaratmalıyız diyen Vali Yavuz; Her zaman söylediğim bir konu var. Şiddet göreceli olarak zayıf gördüğüne yöneliyor. Dolayısıyla şiddetin kime yöneldiğinden çok bu şiddet kültüründen çıkmak temel sorundur. Esasında sorunumuzun temeli bu. Şiddet bazen kadına, bazen çocuğa, bazen güvenlik birimlerine yöneliyor. Dolayısıyla şiddet olayının toplumsal bir tabanının olduğunu hepimiz söyleyebiliriz. Elbette bunun psikolojik, psikiyatrik sebepleri de var. Dün de bunlar toplantı esnasında uzun uzun konuşuldu. Ama anlaşılıyor ki şiddetin en yakınımızdan geldiğini ve canımız dediğimiz insanların aslında canımızı acıttığını görüyoruz. Bu eşler arasında olabildiği gibi yakın akraba ilişkilerinde de söz konusu olabiliyor. Burada ki önemli olan konu farkındalık yaratabilmektir.

Toplumda Bir İstismar Kültürü Oluştu Şiddet konusunun siyasal zeminden süratle çıkarılması gerektiğini vurgulayan Vali Yavuz; Önümüzdeki süreçte Kades uygulaması dahil olmak üzere biraz daha bilinirlik, tanınırlık konusunda çalışmamız gerekiyor. Bu konulara biraz daha ağırlık vermemiz gerekiyor. Özellikle tanıtıcı görselleri işyerlerinde, girişlerinde, hatta fabrikaların belirli bölümlerinde bu görsellere yer verip, Organize Sanayi Bölgeleri aracılığıyla da daha çok yayabiliriz. Bunun bugünden yarına bir çözümü yok. Bu konuyu siyasal zeminden süratle çıkarmamız gerekiyor. Siyasal zemin üzerinde tartıştığımız sürece bu sorunu çözme imkanımız yok. Toplumda bir istismar kültürü oluştu. Yaşanan bu acıların, üzüntülerin, kötülüklerin üstünde tepinmemeli çözümü için hep birlikte çalışmalıyız. Bu sorun toplumda yaşayan 84 milyonun sorunu. Yelpazenin neresinde olduğunuzun önemi yok. Bunu siyasal yelpazeden çıkartıp daha akılcı bir zemine oturtmamız gerekiyor.

Şiddet Öğrenilen Bir Şeydir Olaylar olduktan sonra alınan tedbirlerin bir anlamı olmadığını belirten Vali Yavuz; Bizim çocukların yetişme ortamı ile alakalı sorunumuz var. Mesela anne çocuğa şiddet uyguluyor. Bu şiddet bazen vurma şeklinde olduğu gibi psikolojik şiddette olabiliyor. Kardeşler arasında da çok ciddi bir şiddet var, bunu çocuk büyütenler çok iyi bilir. Dolayısıyla şiddet öğrenilen bir şey. Özellikle eğitim kurumlarında Öğretmenlerimizin, okul aile birliklerinin, öğrencilerimizin, akran zorbalığı dahil olmak üzere okullarımızda da şiddet olduğundan bu konuya eğitim kurumlarımızda da eğilmeliyiz. Önümüzdeki süreçte her alanı kuşatacak şekilde bir yaklaşım sergilemek bizim açımızdan fevkalade önemli. Olay olduktan sonra aldığımız tedbirler bizi mutlu etmiyor. Elbette olayın faillerinin yakalanması ve adli makamlara teslim edilmesi önemli bir şey. Ama bizim amacımız şiddet ortaya çıkmadan, mağdurlar oluşmadan bunu önlemektir. Bu toplantıların amacı da budur. O nedenle önümüzdeki süreçte bu çalışmaları çok daha etkin hale getirmemiz gerekiyor. Elektronik kelepçe, taleplerin karşılanması dahil yoğun bir çalışma yürütelim istiyorum. Aylık bir izleme yapalım. Çünkü Kocaeli kurumsal kapasitesi ve istişare kültürü çok yüksek bir şehir. İnsan isterse yapamayacağı bir şey yok. Tecrübemiz bunu gösteriyor. Kurumlarımız ben bu işe dört elle sarılacağım derse biz birçok şeyi halledebiliriz. Eğitim; Kalpleri Yumuşatmalı, Daha Şefkatli Daha Merhametli Hale Getirmelidir

Çok fazla mutsuzluğun empoze edildiği toplum olduğunu belirten Vali Yavuz; Türkiye'deki eğitim sistemi insanların kalplerini yumuşatmıyor. Biz eğitim değil öğretim yapıyoruz. Çocuğum yabancı dil öğrensin, iyi liseye gitsin, iyi üniversiteye gitsin gibi şeylerle çocuklarımızı at yarışı gibi koşturuyoruz. 'İyi insan olsun' kaçımızın gündeminde var. Kaçımızın hedefinde bu çocuk iyi bir insan olsun düşüncesi amacı var. Bu yüzden bizde şefkat, sevgi, davranış konusu eksik. Bilgiyi yüklüyoruz insanlara bu bilgiyi yüklediğimiz insanlardan da birçok şey bekliyoruz. Bizim medeniyetimiz sevgi medeniyeti ama giderek şükür toplumu olmaktan her şeyden şikayet eder bir topluma geldik. Türkiye geneli kadın cinayetlerinde planlı cinayet %5, geri kalanının büyük çoğunluğu ani tartışma esnasında meydana gelen şiddetten kaynaklanıyor. Şiddetle ilgili olarak iletişim, bizim şu anda üzerinde durmamız gereken konulardan bir tanesidir. Sizlerden ricam şudur; motivasyonunuzu yüksek tutun. Biz istersek bunu belirli bir orana çekebiliriz, bunu yapabilecek kurumsal kapasitemiz bu şehirde var, dolayısıyla biz önderlik ve liderlik edebiliriz. İnanıyorum ki sizlerin bu gayretli çalışmasıyla daha iyi bir noktaya gelebiliriz. Bu vesileyle inşallah kadın cinayetlerinin hiç olmadığı şehir ve ülkede yaşamak kısmet olur diye değerlendiriyorum. Sivil toplum kuruluşları bizim en önemli paydaşlarımız. Bu konuda katkı sunabilecek her kim varsa herkese açığız. Buradaki tek şartımız şudur; istismar edilmemesidir. Toplantıya katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, gönülden başarılar diliyorum. " diyen Vali Yavuz toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Toplantının ardından Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımına yönelik etkin kampanya düzenlenmesi, Elektronik kelepçe uygulaması, Şiddet uygulayana yönelik önleyici tedbir kararlarının uygulanması, Aile içi ve kadına karşı şiddet olayları kayıt ve risk değerlendirme formu, kadın konukevi açılması, Adli destek ve mağdur hizmetleri biriminin (ADM) tanıtımının yapılması ve farkındalığının artırılması, ŞÖNİM'lerin Kapasitelerinin Artırılması, EGM ve JGK'nın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Birimlerinin Kapasitesinin Artırılması, İl ve ilçelerde yapılan Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme komisyonlarının daha sık toplanması ve ilgili toplantılarda vaka bazlı gündem oluşturulması konuları ele alındı.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet