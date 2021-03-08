Şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların isimleri fidanlarla yaşatılacak
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Şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların isimleri fidanlarla yaşatılacak

08.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:56
Şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların isimleri fidanlarla yaşatılacak

Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü, hayata geçirdikleri projeyle şiddet sonucu yaşamını yitiren kadınların isimlerini fidanlarla yaşatacak.

Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü, hayata geçirdikleri projeyle şiddet sonucu yaşamını yitiren kadınların isimlerini fidanlarla yaşatacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğünce, kentte Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtların bahçesinde fidan dikim etkinliği yapıldı.

Fidanların dikimini yapan kadınlar, can suyu verdikleri her bir fidana öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu levhalar astı.

Iğdır Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yaptıkları fidan dikme etkinliğindeki amaçlarının kadına yönelik şiddeti kınamak ve buna dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Kadına yapılan her türlü şiddet ve kötülüğe karşı toplumun her bireyinin tavır koyması gerektiğini belirten Yavaşer, "Peygamber efendimiz kadınları erkelere emanet etmiş, İslam dini de bu yönde bizi uyarmıştır. Kadınları bir emanet olarak görüyoruz. Bu ağaçları kadınlarımızla diktik. Bu yaşanan kötü olayları asla anımsamayıp, yeşillikle büyüyelim istedik ve yeşil Iğdır olarak böyle bir etkinlik yaptık." dedi.

Kadınlarla fidan dikimi yapan Yavaşer ve Iğdır Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün, etkinliğe katılan kadınlara gül hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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