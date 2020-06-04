Şiddet mağduru köpeğe Buca Belediyesi sahip çıktı
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Şiddet mağduru köpeğe Buca Belediyesi sahip çıktı

Buca Belediyesi, sahibi tarafından sopayla şiddet gören köpeğe sahip çıktı.

Şiddet mağduru köpeğe Buca Belediyesi sahip çıktı
04.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:02

Buca Belediyesi, sahibi tarafından sopayla şiddet gören köpeğe sahip çıktı. Köpek Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altına aldı.

Adatepe Mahallesi'nde önceki gün bir vatandaşın Mia isimli dişi köpeğe uyguladığı şiddet kameralara yansıdı. Mahalle sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıyan olayda şahıs, köpeğin kendi sözünü dinlemediği gerekçesiyle köpeğe bir cisimle vurduğu görüntülendi. Olayın yaşandığı gün haberi alır almaz alarma geçen Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Buca İlçe Tarım Müdürlüğü yetkileri şahsın evine gitti. İlk gün evde bulunamayan köpeğin takibini yapan yetkililer, şiddet mağduru köpeği evden hayvan ambulansı aracılığıyla aldı. Köpek, veteriner hekimler eşliğinde Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek gözetim altına alındı. Köpeğin gerekli kontrolleri sağlandıktan sonra yasa gereği kısırlaştırılacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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