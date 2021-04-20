Şiddet mağduru kadınların karakol kapısından geri döndürüldüğü iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şiddet mağduru kadınların karakol kapısından geri döndürüldüğü iddiası

Şiddet mağduru kadınların karakol kapısından geri döndürüldüğü iddiası
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bir haber sitesinde yer alan haberde, şiddet mağduru kadınların karakol kapısından döndürüldüğü iddia edilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Haberde dile getirilen 'mağdurların müracaatının alınmadığı, başka birimlere veya savcılıklara yönlendirilmeye çalışıldığı' iddialarının gerçeklikle uzaktan yakından alakası yoktur'' denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu haber sitesinde görev yapan bir muhabirin, İstanbul'un çeşitli semtlerindeki polis merkezlerine deneme amaçlı giderek, "başvuru yapmak istediği ancak bunun kabul edilmediği" yönündeki iddiası üzerine inceleme başlatıldığı ifade edildi.

''İDDİALARIN GERÇEKLİKLE ALAKASI YOKTUR''

Polis merkezlerinde, aile içi ve kadına yönelik şiddet mağdurları tarafından yapılan başvuruların kabul edilmesi yönündeki hassasiyetin en üst düzeyde olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberde dile getirilen 'mağdurların müracaatının alınmadığı, başka birimlere veya savcılıklara yönlendirilmeye çalışıldığı' iddialarının gerçeklikle uzaktan yakından alakası yoktur. Kaldı ki; polis merkezlerinde, aile içi ve kadına yönelik şiddet mağdurları tarafından yapılan başvuruların kabul edilmesi yönündeki hassasiyet en üst düzeydedir. Bunun yanı sıra; Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) bugüne kadar tek dokunuşla yapılan 60 bin 718'i asıllı, toplam 117 bin 512 ihbara anında müdahale edilmiş, bu da kamuoyu tarafından takdirle karşılanmıştır.

''ŞAHIS BİLGİ ALMAK AMAÇLI GELDİ''

Polis merkezlerinde söz konusu haber sitesinin muhabirine, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarına anında müdahale edileceği belirtilmiş, her türlü yardımın sağlanacağı vurgulanmıştır. Ancak şahıs sadece bilgi amaçlı geldiğini, avukatına danışacağını söyleyerek, polis merkezinden ayrılmıştır.

Söz konusu muhabir daha sonra Yozgat, Erzurum, Nevşehir ve Trabzon'daki bazı emniyet birimlerini aynı konu ile ilgili olarak telefonla aramış, kendisine bulunduğu adresi bildirmesi halinde en yakın ekibin yönlendirileceği belirtilmiş, ancak adresi hakkında bilgi vermemiş ve aynı şekilde bilgi amaçlı aradığını söyleyerek telefonu kapatmıştır. Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de kararlı bir şekilde devam etmektedir, bundan sonra da edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türbede saygısızlık yapıp TikTok'a video çeken şüpheli serbest bırakıldı
Türbede saygısızlık yapıp TikTok'a video çeken şüpheli serbest bırakıldı
'İki saate kadar serbest kalırız' diyen kalpazanlar tutuklandı
"İki saate kadar serbest kalırız" diyen kalpazanlar tutuklandı
Polisler zehir tacirlerinin banyo giderine döktüğü uyuşturucuyu elektrikli süpürge ile çekti
Polisler zehir tacirlerinin banyo giderine döktüğü uyuşturucuyu elektrikli süpürge ile çekti
Doğruluk Kontrolü
Şiddet mağduru kadınların karakol kapısından geri döndürüldüğü iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Bir haber sitesinde yer alan haberde, şiddet mağduru kadınların karakol kapısından döndürüldüğü iddia edildi.

EGM tarafından yapılan açıklamada, 'mağdurların müracaatının alınmadığı, başka birimlere veya savcılıklara yönlendirilmeye çalışıldığı' iddiaları yalanlandı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Nikos Dendias Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Merve Dizdar Caner Cindoruk
Spor Hakan Kutlu Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şiddet mağduru kadınların karakol kapısından geri döndürüldüğü iddiası
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:56:49. #1.15#

title