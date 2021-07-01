Şiddet mağduru kadınlar tekvando ve hukuk eğitimiyle artık daha özgüvenli

İZMİR'de, şiddet gören kadınlara ve çocuklara yönelik 6 aydır devam eden tekvando ve hukuki haklar eğitimleri, katılımcıların özgüveninin gelişmesini sağladı.

İZMİR'de, şiddet gören kadınlara ve çocuklara yönelik 6 aydır devam eden tekvando ve hukuki haklar eğitimleri, katılımcıların özgüveninin gelişmesini sağladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında çoğunluğu şiddet mağduru 25 kadın, tekvando ve hukuki haklar eğitimi alıyor. Katılımcıların bireysel savunmada gelişmelerini sağlayan program, özellikle şiddet, darp ve tacize uğrayan kadınlara ve çocuklara umut oluyor. Proje kapsamında 25 kadın ve 25 çocuk savunma sanatı tekvando dersi alırken, kadınlara hukuki hakları hakkında eğitimler veriliyor. Karakuşak sahibi Avukat Suzan Yuşan'dan hukuk eğitimi alan kadınlar, antrenör Ahmet Bereket'ten ücretsiz tekvando dersi görüyor. Kadınlardan bazılarının koruma kararı bulunmasından dolayı salona giriş çıkışlarda emniyet birimleri tarafından önlemler alınıyor. 6 aydır hem yakın savunmayı hem de hukuki haklarını öğrenen kadınlar, bu süreçte tepki verebilir hale geldi. Eğitimler hakkında bilgi veren ve kadınların yaşadığı değişime dikkat çeken antrenör Ahmet Bereket, "Antrenman sırasında eşi yumruk veya tekme atan kadınların ister istemez gözleri doluyor, kendilerini, savunma pozisyonuna çekiyorlardı. Şimdiyse en azından tepki verebilir hale geldiler. Gözlerini kapatmıyor, elini kaldırıp o darbeyi almamayı öğreniyorlar" dedi.

'KADINLAR ŞİDDET GÖRÜYORSA, ÇOCUKLAR DA GÖRÜYOR'İçişleri Bakanlığı'nın, programa katılımla ilgili, kendi sayfasında duyuru yayınladığını ve Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddeti Önleme Birimi'ndeki memurların kendilerine başvuran kadınları projeye yönlendirdiğini söyleyen Bereket, kursiyerlerin büyük bölümünün şiddete uğramış, koruma kararı bulunan kadınlardan oluştuğunu belirtti.Temel amacın, kadın ve çocuklara yönelik şiddetin yakın savunma teknikleriyle önlenmesi olduğunu ifade eden Bereket, "Bir ailede kadın şiddet görüyorsa maalesef çocuklar da görüyor. Projede yer alan kadınlar genelde sorun yaşayan kardeşlerimiz olduğu için Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri salon giriş çıkışlarında önlemler aldılar. Bu projedeki temel amacımız, kadınların burada öğrendikleriyle, başlarına bir şey geldiğinde zarar görmeden o alandan uzaklaşmalarıdır" ifadesini kullandı.'GEÇTİĞİM YERLERDE GÜLLER VARMIŞ'Proje kapsamında eğitim alan katılımcılardan Aylin Özmen (47), "Her birey, ne yazık ki kendini şiddet olaylarının içinde bulabiliyor. Böyle bir eğitim insanın kendine güvenmesini sağlıyor. Bize çok güzel destek sağladılar. Normalde yolda yürürken başımı önüme eğip, öyle giderdim. Geçen gün gördüm ki geçtiğim yerlerde güller varmış. Buraya oğlumla birlikte geliyoruz" dedi.'EŞİM HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VAR'Projede yer alan şiddet mağduru kadınlardan biri, "Eşim hakkında uzaklaştırma kararı bulunuyor. Bu kararı aldırırken polis memurları bana böyle bir proje olduğunu söyledi. Katılmam konusunda ısrar ettiler. Ben ev içi şiddeti önleme konusunda önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Tedirgindik. 6 aydır buradayız. Tedirginlik büyük ölçüde azaldı. Hukuki anlamda da haklarımızı öğrendik. Psikolojik açıdan da bize büyük faydası var" diye konuştu.

Proje sayesinde özgüvenlerinin geliştiğini belirten kursiyerlerden Yeliz Altıok (40) ise, "Buraya geldikten sonra kendimizi savunmayı ve korumayı öğrendik. Özgüvenimiz gelişti. Şiddetle bire bir karşılaşmadım ama bu hayatımın geri kalanında karşılaşmayacağım anlamına gelmez. Burada şiddet mağduru kadınlarla bir araya geliyoruz ve onların yaşadıklarına tanıklık ediyoruz, gerçekten çok üzülüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman