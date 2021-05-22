Şiddet mağduru kadın ve çocuklara destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şiddet mağduru kadın ve çocuklara destek

Şiddet mağduru kadın ve çocuklara destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte şiddet mağduru kadın ve çocukların adli işlemler sırasında vakit geçirmelerini sağlayacak bir sosyal alan hazırlayacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte şiddet mağduru kadın ve çocukların adli işlemler sırasında vakit geçirmelerini sağlayacak bir sosyal alan hazırlayacak.

Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün şiddet mağduru kadın ve çocukların adli işlemlerini yerine getirirken işlemlerini kolaylaştıran, bekleme süresince vakit geçirebilecekleri, alanın tefrişatını gerçekleştirecek.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığımız ile ortak protokol kapsamında, Adiye Sarayı'na kurulacak 'Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün çalışmalarına devam ediyoruz. Şiddet mağduru kadın ve çocuklarımıza yönelik hizmet verecek birimde devam eden çalışmaları, Başsavcımız Soner Gül ile birlikte inceleyerek, değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Şiddet mağduru kadın ve çocuklara destek
Şiddet mağduru kadın ve çocuklara destek
Şiddet mağduru kadın ve çocuklara destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Cahit Özkan Meral Akşener
Magazin Cansu Dere Deniz Çakır Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şiddet mağduru kadın ve çocuklara destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 12:44:20. #1.11#

title