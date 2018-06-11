Şiddet Haberleriyle Gündeme Gelen Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan Canlı Yayında Yüzleşti

Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan çifti, şiddet iddiası yüzünden yollarını ayırdı.

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TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına bağlanan Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Şiddet gördüğünü iddia eden Zeynep Tandoğan şöyle konuştu: "Her zaman işi olmasından yanaydım, elimden gelen ne kadar gücüm varsa manevi desteği, yönetmenler, yapımcılar her yere soktum. Menajeri ile kol kola çalıştım. Ben bunları sevdiğim için yaptım. Bana bir faydası yoktu bunların. Akabinde tek üzüntüm 'keşke bana da danışsaydın, beraber karar verseydik. biz burada seni bekliyoruz' deseydim. Bunu anlatırken geldiğimiz nokta bu.

"SENİ YERDEN KALDIRANIN KIYMETİNİ BİL"

O gün konuşmak istemediğimi de dile getirdim. Bunları tartışmak istemediğimi dile getirdim. Bana bir hakaret etti. Ben de ona "Ben de adam gibi davran. Seni yerden kaldıranın kıymetini bil" dedim. Sonra boğazımı sıktı, ben de ona vurdum. Bu fotoğraflar tamamen yalan, bunları ben yapmadım. Sadece saçını çektim ve boğazını sıktım. Velev ki ben yaptım, Benim yatağım yüzüm gözüm kan içinde. Daha önce de dayak yedim, o dayakların yazıları mevcut bunlar da mı yalan. Benim ağzımın burnumun hali nedir ya?

"YÜZÜMÜ BU HALE ZEYNEP GETİRDİ"

Hazım Körmükçü ise kendini böyle savundu: Yüzümde görmüş olduğunuz izleri kendisi yapmıştır. Karakola gittiğimde ifade verdiğimde polis memurları kendisinin bana dava açtığını, şikâyetçi olduğunu söylediler ben de onun üzerine dava açtım. Aynı şekilde ben de. Hiçbir farklı bir şey söylemeyeceğim. En başında aynı şeyi söyledim. Ben kendisinden hem de tüm kadınlardan özür dilediğimi söyledim.

"BENİM İÇİN AİLE ÇOK ÖNEMLİ"

Zeynep Tandoğan'ı onun söylediği kadar ve tarif edemeyeceğim kadar sevdim. Ben sadece ve sadece tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Benim canım feda, yüreğimi veririm, canımı veririm ona. Bir senedir öylesine stresli anlar yaşadık ki, hiçbir günahı olmamasına rağmen Zeynep'ciğimi sosyal medyada hakaretlerle karşı karşıya bıraktı. Zeynep'cim bunlara göğüs germeye çalıştı. Neden tekrar evlenmek ve aile kurmak istedim? Benim için ailem çok önemli.

INSTAGRAM HESABINDAN DUYURDU

Ayrılığı Instagram hesabından duyuran Tandoğan, nişanlısını kendisine şiddet uygulamakla suçlayarak "Erol Hazım Körmükçü ile 13 aydır nişanlı olarak devam eden ve hatta 30 Mayıs'ta kıyılacak nikahımızı bu haftaya aldığımı ilişkimiz, bu sabah 'Ağır şiddet uygulaması' nedeni ile bitmiştir.

"AFFEDEBİLECEĞİM BİR ŞEY DEĞİL"

Bir yıl içinde bana yaşattığı güzel olan her şey için teşekkür ediyorum ancak bu affedebileceğim bir konu değil. Kendi adıma ve şiddet gören bütün kadınlar adına aldığım bu kararı içim acıyarak ve yüreğim kanayarak bu satırlara yazıyorum... Kendimden bile çok sevdiğim, sakındığım, daha iyi olsun daha iyi yerlere gelsin diye emek verdiğim, eşim dediğim erkek içimi paramparça etmişken..."