Şiddet Görüp Dışkı Yedirilen Kadın İha'ya Konuştu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kocası tarafından şiddet uygulanarak zorla dışkı yedirilen Cansu Ş. İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu.



Kendisi tarafından paylaşılan görüntülerin sosyal medyada en üst sıralamaya çıkması ile bir anda ülke gündeminde yer bulan Cansu Ş.'yi İHA ekibi bularak yaşananları konuştu. İlk evlendiği günden bugüne kadar şiddet gördüğünü belirten Cansu Ş., çocukları için hep sustuğunu söyledi. Evlendiği ilk günden bu yana kocası tarafından işkence ver hakaret gördüğünü ve bunların zamanla geçmesini beklediğini söyleyen Cansu Ş., daha sonra hiçbirinin geçmediğini kocası tarafından hakaret ve şiddete maruz kaldığını belirtti. Cansu Ş., "En son bu videoları kendisi çektirdi zaten hiçbir sorunum yoktu. Söylüyordum neden bunları yapıyorsun, benim suçum, günahım nedir? Kocam bana 'Keyfim istiyor' diyordu. 'Sana hakaret edeceğim, seni bezdireceğim' diyordu. Amacının ne olduğunu bilmiyordum. Ben zaten videonun yayınlanmasını istiyordum. 7 aydır o videoyu sakladım. Ben 7 ay önce bu şiddete ve hakarete maruz kaldım ve sustum. Çocuklarım için sustum. Benim 2 kızım var. Çocuklarımdan ayrılmayayım diye sustum. Dışkıyı yemeyecektim, yalvardım, kapandım ayaklarına ne yaptıysam vazgeçiremedim. Bana önce hakaret etti, vurdu, saçımdan sürükledi, beni mutfağa attı. 'Yiyeceksin yemesen seni öldüreceğim' diye tehdit etti. Ben de yemin etmiş siniri geçer diye, biraz ağzıma sürdüm kabul etmedi" dedi.



Sonuna kadar hakkını arayacağını bu davanın takipçisi olacağını dile getiren Cansu Ş., "Bana o kadar hakaret etti, ezdi, benim başıma bir sürü şey getirdi. Benim vicdanım sızlıyor. Onun hiç vicdanı sızlamadı mı? Gelinliğimle gelinlik kuaföründeydim ben, gelinliğimi giyindim geldim. Hatta kendisi beni çağırdı, tokat vurdu yüzüme 2-3 defa tokat vurdu. Bunları düğün günü kuafördeyken yaptı. Bana niye tokat atıyorsan, niye vuruyorsun, dedim. Bana dediği niye davetlilerle tokalaşıyorsun, merhabalaşıyorsun, dedi. Bir haftalık gelindim geçer dedim, o işkencelere maruz kaldım. Beni vurdu, daha sonra intihar etmeye kalkıştım. Öyle böyle ilerledi. İntihar etmeye kalkışırken fare zehri içtim. Herkes duysun bunu, daha sonra beni hastaneye kaldırdılar, orada ört pas ettiler, mantar yemiş diyerek mantardan zehirlenmiş diyerek konuyu kapattılar" ifadelerini kullandı



Tekrardan evine evliliğini devam ettirmek için geldiğini vurgulayan Cansu Ş., "Yine geldim evime evliliğimi sürdüreceğim dedim. Aynen bu durumlar devam etti, benim burama kadar geldi, artık gücüm kalmadı. Dedim ya öldür beni, ya da beni bırak gideyim. 'Hayır seni bırakmayacağım' dedi. 'Eğer gidersen senin arkandan iftira atarım, seni dünya aleme rezil ederim' diyerek tehdit etti. Bende bu konuyu aynen aileme anlattım. Aileme gittiğim günden bu yana hakaret ve işkence görüyorum, dedim. Ailem gelip getirdi beni, hatta kavgalı oldular. Babamın evinde bir ay kaldım. O zaman da bir kızım vardı. Şuan 2 çocuğum var. İlk küsmemde babamın evine geldiğimde tek bir kızım vardı. Babamın evine geldiğimde onlar aile büyüklerini gönderdiler. Gelinimiz tekrar gelsin eve biz o hakareti yaptık kabul ediyoruz, ama lütfen ne olur gelinimizi verin, bizi rezil etmeyin, yuvaları var, bu yuvaları dağılmasın dediler bizde kabul ettik. Ben tekrar boyun eğdim, kalktım gittim dedim yuvamdır. Belki eşim dersini almıştır bana karışmaz diye gittim. Gittiğimde gördüğüm hakaretler bir kattı 10 kat oldu. Beni tehdit etti. Ben korkuyordum, o yüzden kimseye anlatamıyordum. Eşimin anne ve babası her şeyi biliyorlardı. Zaten anne ve babası oğullarının yaptıklarını onaylamasalardı belki eşim öyle şeyler yapmazdı. O desteği annesi ve babasından almıştı" şeklinde konuştu.



Eşi tarafından çoğu zaman yüzüne sigara söndürüldüğünü anlatan Cansu Ş., "Sigarayı yüzümde, vücudumda, elimde söndürdü. Yüzüm sürekli morluklarla doluydu. Eve bir misafir geldiğinde benim o halimi görmesinler diye saklıyorlardı. Eşi sürekli kıyafetlerimi dışarıya atıyordu. Beni aç bırakıyordu, bir gece kilerde ve dışarıda yattım. Zaten yüzümde sigara izleri var, rica ediyorum benim hakkımı arasınlar. Ben onlara güvenerek bu videoyu paylaştım. Benim hakkım ne ise ben hakkımı istiyorum. Tazminat davası açacağım, benim hakkım ne ise ben onlardan teker teker alacağım. Ben kesinlikle onun özgür olmasını artık istemiyorum. Eğer o özgür olursa benim başıma bir şey getirir. Ben bunun garantisini veriyorum, bana her türlü bir şey yapar. Özgür kalmasını istemiyorum. Bana çektirdiğini çekecek ben bunu istiyorum" diye konuştu.



Sosyal medyada çocuklara da dışkı yedirdiği iddiaların asılsız olduğunu söyleyen Cansu Ş., "Onlar benim yavrularım, ben nasıl yaparım, yapamam ki, çocuklarımın tek bir gülüşü bütün hakaretime bedeldi. Eşim dövüyordu, ağlatıyordu. Açtım, susuz kaldım. Ama çocuklarım bana güldüğümde ben her şeyi unutuyordum. Biliyor musunuz yüreğim nasıl sızlıyor? Ben çocuklarıma asla öyle bir şey yapamam, o iftiradır. Eşim çok iftira atıyor, ben bunu katiyen kabul etmiyorum. Bu iftiraları içinde ben hakkımı istiyorum. Çünkü suçsuz yere, yüreğim çok acıyor, çok yanıyor. Ben bunları hak etmemiştim, hiç hak etmedim ki, benim kaynanamla ufak bir sözlü tartışmam oldu, sebep oydu, eşim nasıl konuşursun, böyle terbiyesizlik yaparsın dedi. Ben de söyledim zaten benim bunda bir suçum yok. Çocuktan dolayı böyle olmuş, sonra zaten kendisi öğrendi, ban burnundan getireceğim dedi. O pisliği sana yedireceğim. Bir daha böyle bir pislik yapma diye, zaten herkeste biliyor. Ben bunları ifademde de verdim" değerlendirmesinde bulundu. - AĞRI