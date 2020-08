Şiddet gören kadınları sığınmaları için çağırdı, görenler duygulandı İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde telefon dükkanı işleten İzzet Çamlıtaş, şiddete uğrayan kadınlara destek olmak için dükkanına "Şiddet görüyorsanız, takip edildiğinizi hissediyorsanız, tacize uğramışsanız, buraya sığının.

?Cep telefonu dükkanı işletmecisi İzzet Çamlıtaş, kadına şiddet olaylarına dikkat çekmek için farklı bir yöntem seçti. Çamlıtaş, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan dükkanına astığı pankartla şiddet gören kadınları dükkana sığınmaya çağırdı. Pankartta "Şiddet görüyorsanız, takip edildiğinizi hissediyorsanız, tacize uğramışsanız, buraya sığının. Gerekirse iş yerini kapatır, polis çağırır, adresinize götürür, hatta avukatınızı tutarız. Yeter ki siz korkmayın, zarar görmeyin" ifadelerine yer verildi. Çevredeki esnaf ise bölgede sık sık kadına şiddet olaylarıyla karşılaştıklarını söyledi. Son dönemde artan kadına şiddet haberlerinden etkilenerek böyle bir girişimde bulunduğunu söyleyen İzzet Çamlıtaş, "Ne yapabiliriz, nasıl önüne geçebiliriz diye düşündük. Burası bir sahil kesimi ve kadınlar burada rahat yürüyebilmeli. Böyle bir şey olduğunda gelip bize sığınsınlar. Gerekirse biz onları evlerine bırakırız, polise gideriz. Eşinden şiddet görenler varsa, avukatını dahi ben ücret talep etmeden kendim tutacağım" dedi.

'OLUMLU OLUMSUZ TEPKİLER ALDIK'Pankart dolayısıyla olumlu ve olumsuz tepkiler aldığını ifade eden Çamlıtaş, "Çok fazla tebrik eden oldu. Siyasi içerikli olduğunu söyleyenler, reklam olduğunu söyleyenler oldu. Kadınlar olmasaydı, biz olmazdık. Kadınları korumak zorundayız. Bizleri de bir kadın doğurdu. Nişanlım da avukat olduğu için onunla birlikte ne yapabileceğimizi düşündük. Burada bir dükkan işletiyoruz. Başlarda bir tedirginlik yaşadık. Bu pankartı astığım andan itibaren ses kayıt almaya başladım, aynı zamanda güvenlik kameralarım da var. Böyle bir durum olursa içeriden kapıları kilitleyeceğim. Dışarıdan sadece kapı kırılarak içeri girilebilir. Canımla ilgili bir sıkıntım yok önemli olan sığınan kadına zarar gelmesin. Şu ana kadar başvuran olmadı inşallah da olmaz. Bu pankartın asılı olduğu dükkanımız cadde üzerinde. Ama caddenin tam karşısında daha dün bir olay yaşandı. Bir erkek bir kadını arabadan çıkarıp, dövmüş. Olayı gören arkadaşlarımız kadını kurtarmak için yardıma koşmuş. Bu tarz olaylara çok sık tanık oluyoruz" diye konuştu.'ŞİDDETE MÜDAHALE ETTİK, PANKARTI GÖSTERDİK'Bölge esnafından Bülent Gülçek, "Kadına şiddete karşı olduğumuz için arkadaşımız bunu hayata geçirdi. Hepimizin bir annesi var, kız çocuğu var. O şiddetin onlara yapıldığını düşünün. Her gün televizyonda seyrettiğimiz haberler in kızınıza veya kardeşinize yapıldığını düşünün. Siz tepki göstermez misiniz? Dün bu noktada iki kadın arkadaşımızı bir genç arkadaş darbediyordu. Arkadaşlar fırladılar ve müdahale ettik. Pankartı gösterdik. Bu yazıyı taktıktan iki gün sonra bir kadın arkadaşla tanıştık bu yazıyı görünce ağladı. Darbedilmiş, şiddet görmüş bir kişiydi" dedi.'DESTEK GÖRDÜĞÜM YERE SIĞINIRIM'Pankartı gören vatandaşlardan Gül Ece Samur, "Bu şekilde bir destek olması çok güzel. Bunu bizler de yaşayabiliriz. Allah'a şükür bu şekilde bir şey başımıza gelmedi ama her an olabilir. Bizi doğuran kişiler de kadınlar. Destekleri için esnafımıza teşekkür ediyorum. Başıma böyle bir şey gelse buraya başvururum. Bir kadın olarak bir erkeğe gücümüz ne kadar yetebilir? Destek gördüğüm bir yere sığınırım" diye konuştu.

Pankartı görünce çok sevindiğini söyleyen kadınlardan Yurdacan Tan, "Bunu görünce kadınlara destek çıkıldığını anladım. Şu anda kadınlar her türlü şiddete uğruyor. Bir kadın olarak başıma böyle bir olay gelse mutlaka buraya sığınırım" dedi.

