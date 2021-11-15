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Şiddet gören kadınlara jandarma desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şiddet gören kadınlara jandarma desteği

Kilis'in Polateli ilçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından "KADES yanımdaysa şiddet kaderim değildir " projesi kapsamında bayanların cep telefona KADES programı indirildi.

KİLİS (İHA) - Kilis'in Polateli ilçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından "Kades yanımdaysa şiddet kaderim değildir " projesi kapsamında bayanların cep telefona KADES programı indirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafında Polateli ilçesi ve köylerinde okul, cami, sağlık evi ve köy duraklarına bilgilendirme afişleri asılarak el broşürleri dağıtıldı. Proje kapsamında 17 bayanın akıllı telefonuna KADES programı indirildi. İl Jandarma Komutanlığının benzer sosyal faaliyetlerinin artarak süreceği bildirildi. - KİLİS

Şiddet gören kadınlara jandarma desteği

Şiddet gören kadınlara jandarma desteği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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