Şiddet gören kadınlar için yüzecekler

22.08.2019 14:54

Altı açık su yüzücüsü, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Çeşme'den Seferihisar'a kulaç atacak.

Ege Genç İş İnsanları Derneğinden (EGİAD) yapılan yazılı açıklamada, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ile yapılan iş birliği çerçevesinde 24 Ağustos'ta düzenlenecek etkinlikte, 6 yüzücünün, "kadına şiddete hayır" demek için yaklaşık 80 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçeceği bildirildi.

Birer saat arayla "Kadına değil, kendine meydan oku" sloganıyla yüzecek ekibin, üzerinde şiddet gören kadınların isimlerinin yazılı olduğu boneler takacağı belirtildi.

Açıklamada, eski milli yüzücüler Senem Ülker ve Ayşin Oya Bekbay'ın yanı sıra eczacı Seda Kansuk, bir şirketin üst düzey yöneticisi Şadi Gödek, makine mühendisi Memduh Kansuk ve bilgisayar mühendisi Uğur Doğan'dan oluşan ekibe, dalgıçlar ve doktorların tekneden eşlik edeceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, projelerinin kız çocuklarına desteği de kapsayacağını belirterek, "EGİAD proje kapsamında topladığı bağışlarla, imkanı kısıtlı kız çocuklarımıza spor bursu sağlayacaktır. Her kulaç için 1 lira bağışınız yoluyla elde edilecek gelir ile EGİAD kız çocuklarımıza sporcu olma yolunda destek olacaktır. 500 kulaç bağış yapan EGİAD üyeleri, 24 saatlik geçiş esnasında yüzücülerle birlikte teknede bu heyecanı paylaşabilecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA