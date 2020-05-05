ŞİDDET GÖRDÜĞÜ EŞTEN BOŞANAN KADINA YARDIM ELİ ABD'DEKİ TÜRK İŞ İNSANINDAN GELDİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ EŞTEN BOŞANAN KADINA YARDIM ELİ ABD'DEKİ TÜRK İŞ İNSANINDAN GELDİ

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ EŞTEN BOŞANAN KADINA YARDIM ELİ ABD'DEKİ TÜRK İŞ İNSANINDAN GELDİ
05.05.2020 13:28 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:33

YILLARCA şiddet gördüğü eşinden boşandıktan sonra 1'i engelli 3 çocuğu ile Esenyurt'ta yaşam mücadelesi veren Yeşim Tendik'e yardım eli, kendisinin ve çocuklarının durumunu bulunduğu ABD'de öğrenen Türk iş insanı Emre Raşit Bingöl'den geldi.

YILLARCA şiddet gördüğü eşinden boşandıktan sonra 1'i engelli 3 çocuğu ile Esenyurt'ta yaşam mücadelesi veren Yeşim Tendik'e yardım eli, kendisinin ve çocuklarının durumunu bulunduğu ABD'de öğrenen Türk iş insanı Emre Raşit Bingöl'den geldi. Bingöl, rahatsızlıkları bulunan iki çocuğu ameliyat ettirdi.

Yeşim Tendik, eşinden boşandıktan sonra 3 çocuğu ile 6 ay kadın sığınma evinden kaldı. Tendik, buradan ayrıldıktan sonra kaldığı gecekonduda çocuğuna mama alacak para bile bulamayınca 1 yıl önce tanıdığı Avcılar Engelliler Derneği (AVENDER) Başkanı Ahmet Halit Vardar'dan yardım istedi. Vardar, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptıktan sonra kimliğini açıklamayan bir hayırsever Esenyurt'taki Örnek Mahallesi'nde bir evin bodrum katını kiralayarak, ailenin buraya taşınmalarını sağladı. Dernek Başkanı Vardar da, esnaftan imece usulü bağışlanan koltuk ve yemek takımı, halı televizyon ve ünitesi, askılığı getirerek, zor durumdaki kadına teslim etti. Yeşim Tendik, ailesinin zoruyla 20 yaşında evlendirildiğini, kaçak define arayan eşinden kendisi ve çocuklarının sürekli şiddet gördüğünü, anlatırken, 'Engelli 3 yaşındaki oğlum Ahmet Ali Eren'in doğuştan kulakları duymuyor. Yürümüyor. Ameliyat olmasını istiyorum. İşitebilmesi için 6 bin TL tutan ameliyatı olması gerekiyor" dedi.

Ailenin haberini bulunduğu ABD'de, İstanbul'da yayınlanan yerel bir gazetede görerek, gazetenin patronunu arayan Türk iş insanı Emre Raşit Bingöl, gerekenin yapılmasını istedi, masrafları üstlendi. Avcılar'daki özel bir hastaneye götürülen Ahmet Ali Eren muayene edildikten sonra ameliyata alındı. Ameliyatla kulağının yanı sıra boğazındaki rahatsızlığı da giderildi ayrıca sünnet edildi. Ahmet Ali Eren'in, nefes almakta, konuşmakta güçlük çeken ablası Yeliz'e de burun ameliyatı yapıldı.

Anne Yeşim Tendik oğlunun kulak ve burun ameliyatı olduğunu ayrıca sünnet edildiğini, kızının da ameliyat edilerek sağlığına kavuşturulmasından mutlu olurken, bu konuda çaba gösterenlere teşekkür etti. Dernek Başkanı Ahmet Halit Vardar da, 6 bin TL olarak tahmin edilen tedavi giderinin 14 bin TL'ye çıktığını hayırsever iş insanının "Gerekeni yapın" dediğini hastanenin de 4 bin TL indirim yaptığını, böyle bir hayırlı işe vesile oldukları için Allah'a şükrettiğini söyledi.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ EŞTEN BOŞANAN KADINA YARDIM ELİ ABD'DEKİ TÜRK İŞ İNSANINDAN GELDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Maskeler yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haberler
Maskeler yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar Haberler
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası Haberler
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haberler
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu
Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: Gücümüz yetmedi
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: Gücümüz yetmedi
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak
Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ozan Güven Irrfan Khan Gülşen Yüksel Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Selçuk İnan Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Ankara Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: ŞİDDET GÖRDÜĞÜ EŞTEN BOŞANAN KADINA YARDIM ELİ ABD'DEKİ TÜRK İŞ İNSANINDAN GELDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 15:07:07. #1.15#
title