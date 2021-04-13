Şiddet gördüğü eşini öldürdüğü öne sürülen Fikriye, karar duruşmasına çıkacak
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Şiddet gördüğü eşini öldürdüğü öne sürülen Fikriye, karar duruşmasına çıkacak

Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK - Haberler | Güncel
Şiddet gördüğü eşini öldürdüğü öne sürülen Fikriye, karar duruşmasına çıkacak

ADANA'da kendisini döven eşi Hakan Özbek'i (33) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü öne sürülen Fikriye Özbek (28), 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılandığı davada bugün karar duruşmasına çıkacak.

ADANA'da kendisini döven eşi Hakan Özbek'i (33) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü öne sürülen Fikriye Özbek (28), 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılandığı davada bugün karar duruşmasına çıkacak.

Olay, geçen yıl 2 Eylül gecesi, Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi 1002 Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk sahibi Fikriye-Hakan Özbek çifti arasında, kıskançlık nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hakan Özbek, eşini dövmeye başladı. Yaşanan arbede sırasında pompalı tüfekten çıkan saçmalar Hakan Özbek'in karnına isabet etti. Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hakan Özbek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan, ifadesinde, tartışma sırasında tüfeğin ateş aldığını eşini öldürme amacı olmadığını söyleyen Fikriye Özbek, tutuklandı.

'ÜZERİMDE SİGARA SÖNDÜRDÜ, KIZGIN YAĞ DÖKMEKLE TEHDİT ETTİ'Fikriye Özbek, hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın daha önceki duruşmalarında sanık Özbek, evlendiğinden beri sürekli şiddet gördüğünü, bundan dolayı '183 Aile İçi Şiddet Hattı' üzerinden yardım istediğini, ancak eşinin kendisini, ailesine zarar vermekle tehdit etmesi üzerine eve gelen polislere şikayetçi olmadığını bildirdiğini söyledi. Ayrıca, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdüğü eşi Hakan Özbek'in kıskançlık nedeniyle kendisini kemerle dövdüğünü, üzerinde sigara söndürdüğünü ve kızgın yağ dökmekle tehdit ettiğini ifade eden Fikriye Özbek, "Olay gecesi elime silahı zorla verdi. 'Ben bu tüfeğin huyunu biliyorum' dedi ve namluya üç kez vurdu. Tüfek ateş aldı. Benim elim tetiğe hiç değmedi" dedi.Fikriye Özbek, bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıkacak.GELİNİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Durumu öncesi konuşan Fikriye Özbek'in avukatı Sevil Aracı, müvekkilinin eylül ayından beri tutuklu olduğunu ve ilk andan itibaren ifadelerinin hiç değişmediğini kaydetti. Avukat Aracı, müvekkilinin, olayda kullanılan silahın ateşlenme nedeni olarak eşi Hakan Özbek'i gösterdiğini belirtti. 11 yıllık evlilik hayatı boyunca şiddet ve eziyet gören Fikriye Özbek'in dava sürecinde bu şiddete şahit olan birçok kişinin tanık olarak dinlendiğini vurgulayan Aracı, "Hakan Özbek'in yakınları dahi bu şiddetten bahsetti. Babası, oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı. Tahminimce oğlunun eziyetlerinin farkındaydı. Bugün karar duruşması olacak. Biz bu duruşmada Fikriye'nin beraat edeceğine inanıyoruz. Onun tek istediği bir an önce çocuklarına kavuşmak. Eğer istemediğimiz bir sonuç çıkarsa kararı üst mahkemeye taşıyacağız" diye konuştu.


Şiddet gördüğü eşini öldürdüğü öne sürülen Fikriye, karar duruşmasına çıkacak
Şiddet gördüğü eşini öldürdüğü öne sürülen Fikriye, karar duruşmasına çıkacak
Şiddet gördüğü eşini öldürdüğü öne sürülen Fikriye, karar duruşmasına çıkacak
Şiddet gördüğü eşini öldürdüğü öne sürülen Fikriye, karar duruşmasına çıkacak
Şiddet gördüğü eşini öldürdüğü öne sürülen Fikriye, karar duruşmasına çıkacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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