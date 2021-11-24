ŞİDDET GÖRDÜĞÜ BABASINI ÖLDÜREN E.K: İYİ DE OLSA, KÖTÜDE OLSA O BENİM BABAMDI, ÇOK PİŞMANIM

MADEN, ELAZIĞ (DHA) - ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, geçen 10 Mart'ta babası Yalçın Karadöngel'i (43) tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan E.K.(17), mahkemede babasının kendisini, annesi ve kardeşini sürekli darp ettiğini belirterek, "Ben okumak istiyordum, kendime ait hayallerim vardı. Okul çıkışları diğer arkadaşlarımın babaları hep onları almaya gelirdi. Ancak benim babam beni hiç almaya gelmezdi. Hayatım biranda alt üst oldu. Bu yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım. Keşke böyle olmasaydı. Elimde olsa böyle bir şey olmasına izin vermezdim. İyi de olsa, kötüde olsa o benim babamdı. Çok pişmanım" dedi.

Olay, 10 Mart 2021'de Kilimli ilçesi Karadon Mahallesi'nde meydana geldi. Maden işçisi Yalçın Karadöngel, kuruma ait lojman önünde tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan oğlu E.K., babasını tüfekle vurduğunu itiraf ederek tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı tamamlamasının ardından E.K. hakkında, 'yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık E.K. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanarak katıldı. Duruşmada, ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu. İlk kez hakim karşısına çıkan E.K., sözlerine olaydan duyduğu pişmanlığı dile getirerek başladı.

2015 yılında babasının annesini aldattığına dair şüpheyle başlayan aile içi huzursuzluk başladığını anlatan E.K., babasının o tarihten itibaren kendisine ve annesine şiddet uyguladığını söyledi. Babasının kendilerine ait iş yerinde kendisini sürekli döverek küçük düşürücü hareketlerde bulunduğunu ifade eden E.K., "Bu hareketlerinden dolayı kendimden utanır hale geldim. Vücudumdaki darp izlerinden dolayı hep uzun kollu kıyafetler giyiyordum." dedi. Olay günü, babasının kendisini arayarak nerede olduğunu sorduğunu ve küfür ettiğini anlatan E.K., şöyle devam etti:

"Neden böyle dediğini anlamadım. Zaten bize sürekli şiddet uygulayıp hakaret içerikli konuşurdu. Ben korkup eve gittim. Babam sürekli beni arıyordu. Evden çıkıp taksiyle eve gittim. Dolabın üzerindeki tüfeği aldım. Eve döndükten sonra tüfeği ardiyeye koydum. Babam beni arayıp tehdit etmeye devam etti. Bende bunun üzerine babamı kömürlükte beklemeye devam ettim. Babam gelince merdivenlerden söylenerek inmeye başladı. Sesini duyunca kömürlükten dışarı çıktım. Tüfeğin ucu yere bakıyordu. Tüfeği babama doğrultmadım. 'Beni mi vuracaksın" diyerek evin kapısına yöneldi. Ortam çok karanlıktı. Ne yaptığımı bilemedim. Cinnet geçirir gibi oldum ve bir el silah sesi duydum. Ateş ederken tüfeğin ucunun nereye baktığını hatırlamıyorum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Babamın yere düştüğünü gördüm. Babam yerdeyken elini beline doğru götürdü. Beni vuracağını sandım ve aileme zarar verir korkusuyla bir el daha ateş ettim. Sonra arabaya koştum. O anda, 'Ben ne yaptım?' dedim. Sonra tüfeği arabayla eski bir eve attıktan sonra geri döndüm. Hemen ambulansı aradım. Gelen ambulansa yol göstererek yardımcı oldum."

ÇOK PİŞMANIM

Hayalleri olduğunu ve okumak istediğini anlatan E.K., "Kendime ait hayallerim vardı. Okul çıkışları diğer arkadaşlarımın babaları hep onları almaya gelirdi. Ancak benim babam beni hiç almaya gelmezdi. Hayatım biranda alt üst oldu. Bu yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım. Keşke böyle olmasaydı. Elimde olsa böyle bir şey olmasına izin vermezdim. İyi de olsa, kötüde olsa o benim babamdı. Çok pişmanım." dedi.

TANIKLAR E.K.'NIN ANLATTIKLARINI DOĞRULADI

Mahkemede tanık olarak ifade veren kız kardeşi G.K., babasının annesi ve kendisini dövdüğünü, en çok ise ağabeyine şiddet uyguladığını söyledi. Anne H.K. ise eşinin kendilerine şiddet uyguladığını anlattı. Ailenin komşularından İ.İ., ölen Yalçın Karadöngel'in sürekli alkol almasından dolayı aralarında zaman zaman tartışmalar yaşandığını anlatarak, "Bu sebepten dolayı ben evimin önüne çıkamazdım. Bir gün bana sözlü olarak sataştı ve E.K. araya girdi. Bazen evlerinden bağırış çağırış duyduğum oldu." dedi. Diğer tanıklardan Ş.G. de Yalçın Karadöngel'in ikinci el satışı yaptığı yerdeki iş yerinin yanında işletmesi bulunduğunu ve birçok kez E.K.'yi kemerle ve tekme, tokat dövdüğüne şahit olduğunu, darp izlerini gizlemek için uzun kollu kıyafetler giydiğini söyledi.

Mahkeme heyet, E.K.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.