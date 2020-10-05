Şiddet faillerinin tahliyesi kolluğa anında bildirilecek
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Şiddet faillerinin tahliyesi kolluğa anında bildirilecek

05.10.2020 13:08 | Son Güncelleme: 05.10.2020 13:15
Şiddet faillerinin tahliyesi kolluğa anında bildirilecek

Adalet Bakanlığının hayata geçirdiği yeni uygulamayla şiddet faillerinin ceza infaz kurumundan tahliyesi, gerekli tedbirlerin alınması için hemen kolluk birimine bildiriliyor.

Adalet Bakanlığının hayata geçirdiği yeni uygulamayla şiddet faillerinin ceza infaz kurumundan tahliyesi, gerekli tedbirlerin alınması için hemen kolluk birimine bildiriliyor.

Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi için adli yılın başlaması ile birlikte Adalet Bakanlığı tarafından bir dizi tedbir ve yeni uygulamalar hayata geçiriliyor. Yeni tedbirler kapsamında kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve işkence suçlarından mağdur olanların ve yakınlarının, şüpheli ile temasının önlenmesi hedefleniyor. Alınan yeni tedbirler kapsamında artık tutuklu veya hükümlünün ceza infaz kurumlarından tahliyesine ilişkin bilgiler gerekli tedbirlerin alınması için mağdurun bulunduğu yerdeki kolluk birimine bildiriliyor.

Yine kadına yönelik şiddet nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulunan kişiler, ceza infaz kurumu psiko-sosyal servisi üzerinden öfke kontrolü programlarına tabi tutuluyor. Şüphelinin şiddet eğiliminin devam ettiği yönünde bulgulara rastlanması durumunda, mağduru koruyucu gereken tedbirlerin değerlendirilebilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile de ayrıca gerekli bilgiler paylaşılıyor.

Adalet Bakanlığı 10 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan 63 sayılı "Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile birlikte ilk aşamada 105 adliyede Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerini kurdu. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleriyle suça maruz kalan kişilerin adli süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri amaçlandı. Bu müdürlükler bünyesinde mağdurun kendini adliyede daha rahat ifade edebilmesi için adli görüşme odaları (AGO) oluşturuldu.

Sayıları 76'ya ulaşan adli görüşme odalarında mağdurlar duruşma salonunda sanıkla yüz yüze gelmeden, uzman desteği altında ve özel ortamlarda ifadelerini verebiliyor. AGO'larda bugüne kadar 18 bin 540 mağdurun ikincil örselenmesinin önüne geçilerek ifadeleri alındı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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