Şiddet davalarına bakan avukatın 'darp' soruşturmasında ifadesi: Omuz ve saçından tuttum
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Şiddet davalarına bakan avukatın 'darp' soruşturmasında ifadesi: Omuz ve saçından tuttum

Şiddet davalarına bakan avukatın 'darp' soruşturmasında ifadesi: Omuz ve saçından tuttum
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

ANKARA'da, eski sevgilisini darbettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve baktığı kadına şiddet davalarıyla tanınan avukat Umur Yıldırım, ifadesinde suçlamayı kabul etmedi.

ANKARA'da, eski sevgilisini darbettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve baktığı kadına şiddet davalarıyla tanınan avukat Umur Yıldırım, ifadesinde suçlamayı kabul etmedi. Yıldırım, "Omuz ve saçından tutarak kendime çevirdim sonrasında elimi geri çektim" dedi.

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet ile kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümleriyle ilgili dosyalara bakmasıyla tanınan avukat Umur Yıldırım'ın, eski sevgilisi ve stajyeri olan avukat Pelin S.'yi darbettiği iddia edildi. Polise başvuran Pelin S., ifadesinde, yaklaşık 1 yıl aynı evde yaşadıktan sonra tartışmaları sonucu ayrılmaya karar verdiklerini, evde konuşurken arkadaşlarının kendilerini yalnız bıraktığını, konuşmaya devam ettiklerini sonrasında tartıştıklarını ve tartışmanın ardından Yıldırım'ın kendisini darbettiğini ileri sürerek şikayette bulundu.

'OMUZ VE SAÇINDAN TUTUP KENDİME ÇEVİRDİM'Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren avukat Umur Yıldırım ise Pelin S.'nin kendisinin 10 yıllık kız arkadaşı olduğunu ve yanında stajyer avukatlık yaptığını söyledi. Yıldırım, Pelin S. ile ayrıldıklarını daha sonra kendisinin ofise gelmediğini, ofis işlerini konuşmak için evine gittiğini ileri sürerek, "Pelin S. ile mutfakta konuştuk. Bu konuşmada neden bu şekilde davrandığını, bu şekilde mutsuz ve güvensiz bir ortamda yaşamak istemediğimi, ofisin parasını aldığını ve iade etmediğini belirttim. Bu sürede en ufak bir tartışma veya ses yükselmesi dahi olmadı. Kendisi bunun üzerine salona doğru fırlayarak tarafıma küfredip 'Seni rezil edeceğim', 'Sana göstereceğim' diye tehditlerde bulundu. O sırada ben de salona geldim. Kendisine 'Bana mı diyorsun?' dedim, omuz ve saçından tutarak kendime çevirdim sonrasında elimi geri çektim sonrasında Pelin S. tarafıma tekme attı ve saçımı çekti" dedi. Umur Yıldırım, Pelin S.'ye omzundan ve saçından tutması dışında herhangi bir teması olmadığını iddia etti. 

Öte yandan Pelin S.'nin şikayeti üzerine Umur Yıldırım hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.


Şiddet davalarına bakan avukatın 'darp' soruşturmasında ifadesi: Omuz ve saçından tuttum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

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