Şiddet Çağrısına Karşı Kırmızı Gül

LONDRA'yı çevreleyen yoğun bir ulaşım ağına sahip King's Cross'taki etkinlik çerçevesinde kurulan stantta, yoldan geçenlere gül ve İslamiyet hakkında broşürler dağıtıldı. IGMG İngiltere Bölgesi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Güngördü, etkinlikle ilgili olarak şu bilgiyi verdi:

"Bugün, geçen ay İngiltere'nin çeşitli kentlerindeki adreslere gönderilen 'Bir Müslümanı Cezalandır' başlıklı imzasız mektuplarla, 3 Nisan'da Müslümanlara saldırı yapılması çağrısına karşı bir hareket başlattık. Beraberinde kurum olarak her yıl 'Hello, I am Muslim- Buyrun, ben Müslümanım' adı altında etkinlik düzenliyoruz. Amacımız insanlarla diyaloğa geçmek. Bu şekilde ön yargıları ve korkuları yıkmaya çalışıyoruz. Müslümanları, biz Müslüman olarak anlatmanın daha yararlı olacağına inanıyoruz. Etkinliğin açıklaması yapılan el ilanlarında karşılıklı iletişimin neden önemli olduğu anlatılıyor. Etkinliğe katılmayı kabul eden insanlara ise jest olarak birer gül hediye ediliyor. Etkinlik, Avrupa genelinde cumartesi günü 500'ü aşkın cami cemiyeti tarafından bulundukları bölgelerde bilgilendirme stantları eşliğinde gerçekleştirilecek."

Londra'da 13.00'te başlayan etkinlik saat 17.00'ye kadar devam etti.