Siddah Filmi
Siddah filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Siddah filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Funda Tırpan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Siddah” filminin oyuncu kadrosunda yönetmen Tırpan'la birlikte Gizem Portakal, Beyza Şahin, Batın Tümen gibi isimler yer alıyor.
Cinler tarafından lanetlenmiş olan dört gencin üzerlerinden artık belalar hiç eksik olmamaktadır. Hayatlarının artık kabusa dönmeye başladığı süreçte gençler ya böyle yaşamaya devam edecek ya da bir an önce bu lanetten kurtulmanın yolunu bulacaklardır.
Yönetmen: Funda Tırpan
Senaryo: Funda Tırpan
Oyuncular: Gizem Portakal, Beyza Şahin, Batın Tümen, Funda Tırpan, Nadir Delimanlar
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Siddah
Yapımcı Firma: Lüks MNS
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 98 dk.
Dağıtıcı Firma: Sun Global Medya
Vizyon Tarihi: 20.09.2019
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Kaynak: InterSinema.com