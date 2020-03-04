Siddah Filmi

04.03.2020 08:57 | Son Güncelleme: 04.03.2020 08:57

Funda Tırpan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Siddah” filminin oyuncu kadrosunda yönetmen Tırpan'la birlikte Gizem Portakal, Beyza Şahin, Batın Tümen gibi isimler yer alıyor.

Cinler tarafından lanetlenmiş olan dört gencin üzerlerinden artık belalar hiç eksik olmamaktadır. Hayatlarının artık kabusa dönmeye başladığı süreçte gençler ya böyle yaşamaya devam edecek ya da bir an önce bu lanetten kurtulmanın yolunu bulacaklardır.

Yönetmen: Funda Tırpan

Senaryo: Funda Tırpan

Oyuncular: Gizem Portakal, Beyza Şahin, Batın Tümen, Funda Tırpan, Nadir Delimanlar

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Siddah

Yapımcı Firma: Lüks MNS

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 98 dk.

Dağıtıcı Firma: Sun Global Medya

Vizyon Tarihi: 20.09.2019



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Kaynak: InterSinema.com