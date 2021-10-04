SIÇRAYAN KIVILCIM SAMAN BALYALARINI YAKTI - Haberler
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SIÇRAYAN KIVILCIM SAMAN BALYALARINI YAKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR merkez Bayındır köyünde kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım sonucu çıkan yangında 800 balya saman kullanılamaz hale geldi.

BURDUR (DHA) - BURDUR merkez Bayındır köyünde kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım sonucu çıkan yangında 800 balya saman kullanılamaz hale geldi.

Burdur merkez Bayındır köyünde Hasan Ali Yılmaz'a ait samanlıkta yapılan kaynak sırasında sıçrayan kıvılcım yangına sebep oldu. Yangında 800 balya saman ile traktör römorku ve bazı tarım ekipmanları kullanılamaz hale geldi. Yangın Burdur Belediyesi itfaiye ekipleriyle Büğdüz köyü muhtarlığı itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

SIÇRAYAN KIVILCIM SAMAN BALYALARINI YAKTI

SIÇRAYAN KIVILCIM SAMAN BALYALARINI YAKTI

SIÇRAYAN KIVILCIM SAMAN BALYALARINI YAKTI

SIÇRAYAN KIVILCIM SAMAN BALYALARINI YAKTI

SIÇRAYAN KIVILCIM SAMAN BALYALARINI YAKTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: SIÇRAYAN KIVILCIM SAMAN BALYALARINI YAKTI - Haberler
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