SİCİLYA ADASI - İtalya'da orman yangınları devam ediyor
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SİCİLYA ADASI - İtalya'da orman yangınları devam ediyor

Anadolu Ajansı / Salvatore Maria Allegra - Haberler | Güncel

İtalya'nın farklı bölgelerinde günlerdir devam eden orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

İtalya'nın farklı bölgelerinde günlerdir devam eden orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor. Yangınlardan en çok etkilenen yerlerin başında Sicilya adası geliyor. Sicilya adasında bulunan Etna Parkı'ndaki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

SİCİLYA ADASI - İtalya'da orman yangınları devam ediyor
SİCİLYA ADASI - İtalya'da orman yangınları devam ediyor
SİCİLYA ADASI - İtalya'da orman yangınları devam ediyor
SİCİLYA ADASI - İtalya'da orman yangınları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salvatore Maria Allegra

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