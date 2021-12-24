'Sicil düzelttirme' vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye dava

ANKARA (DHA) - ANKARA'da Yargıtay, MİT ve farklı kurumlarda tanıdıkları olduğunu söyleyerek, 'bozuk sicili düzelttirme', 'davaları lehine çevirme' gibi vaatlerle dolandırıcılık yapan; aralarında eski Yargıtay çalışanlarının da bulunduğu, 11'i tutuklu 31 kişilik suç örgütüne dava açıldı. 1'i örgüt lideri, 3'ü örgüt yöneticisi, 7'si örgüt üyesi tutuklu 11 kişi hakkında; 'dolandırıcılık', 'rüşvet vermek', 'örgüt kurmak' gibi farklı suçlardan 6 yıl ile 288 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca A.B. isimli kişinin, bozuk olan sicilini düzelttirmek için arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Yargıtay çalışanı Mevlüt T.'ye, 60 bin lira verdiğini ancak sicilinin silinmediği ve dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Mevlüt T.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. 6 ay süren takibin ardından tespit edilen suç örgütüne yönelik 5 Mart'ta operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 31 kişiden, örgüt lideri olduğu iddia edilen eski Yargıtay çalışanı Mevlüt T., örgütün yöneticileri olduğu öne sürülen Gürsel Ö., Necmettin M. ve Serkan K. ile örgüt üyesi oldukları iddia edilen Ömer B., Musa O., Levent A., Erkan G., Aydın K., Atakan A. ile Aşkın G. tutuklandı; çıkar karşılığı örgüte yardım ettikleri tespit edilen 20 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İddianamede, örgüt lideri ve yöneticileri, tespit edilen tüm suçlamalardan sorumlu tutuldu. 31 kişi hakkında; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak', 'rüşvet vermek' ve 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından 6 yıldan 288 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 31 sanığın, iddianameyi kabul eden Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı.