- Tunuslu şarkıcı Ahmed Hedi Agrebi'nin sahne alması

Tunuslu şarkıcı Ahmed Hedi Agrebi ile röportaj

Hintli perküsyon ustası Trilok Gurtu'nun sahne alması Tunus'un El Kaf kentinde Siccaveneria Uluslararası Caz Festivali devam ediyor. Festivalin ikinci gününde Tunuslu şarkıcı Ahmed Hedi Agrebi ve Hintli perküsyon ustası Trilok Gurtu sahne aldı.