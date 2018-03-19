Siccaveneria Uluslararası Caz Festivali
- Tunuslu şarkıcı Ahmed Hedi Agrebi'nin sahne alması Tunuslu şarkıcı Ahmed Hedi Agrebi ile röportaj Hintli perküsyon ustası Trilok Gurtu'nun sahne alması Tunus'un El Kaf kentinde Siccaveneria Uluslararası Caz Festivali devam ediyor.
- Tunuslu şarkıcı Ahmed Hedi Agrebi'nin sahne alması
Tunuslu şarkıcı Ahmed Hedi Agrebi ile röportaj
Hintli perküsyon ustası Trilok Gurtu'nun sahne alması Tunus'un El Kaf kentinde Siccaveneria Uluslararası Caz Festivali devam ediyor. Festivalin ikinci gününde Tunuslu şarkıcı Ahmed Hedi Agrebi ve Hintli perküsyon ustası Trilok Gurtu sahne aldı.