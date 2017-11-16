Sıçanlar Üzerinde Denenen Kök Hücre Çalışması Ödül Getirdi

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ozan Luay Abbas'ın kemik iliğinden kök hücre yapılmasını içeren ve sıçanlarda denenen çalışmasının Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından ödüle layık görüldüğü bildirildi.



AEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Abbas'ın "Deneysel Bacak Replantasyonu Modelinde Mezenkimal Kök Hücre Uygulamasının Siyatik Sinir İyileşmesine Etkileri: İşlevsel, Elektrofizyolojik, Histomorfometrik ve İmmünohistokimyasal Analiz" isimli çalışmasının Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğince Antalya'da düzenlenen "2017 Yılı Uzman Araştırma Yarışması"nda deneysel dalda ikinciliğe layık görüldüğü kaydedildi.



Çalışmanın AEÜ'nün Bilimsel Araştırma Projeleri desteğiyle yapıldığı aktarılan açıklamada, farklı üniversitelerden de destek alındığı vurgulandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yrd. Doç. Dr. Abbas, yaptığı deneysel çalışmanın kazalarda kopan uzuvların daha sağlıklı bir şekilde iyileşmesini içerdiğini, dikilen uzuvlardaki damar ve sinirlerin daha sağlıklı bir şekilde adaptasyonunu sağladığını ifade etti.



Sıçanlar üzerinde denedikleri deneyden olumlu sonuçlar aldıklarını anlatan Abbas, şunları kaydetti:



"Kazalara bağlı olarak yaşanan uzuv kopmalarında kopan uzuv yerine dikiliyor ama sinir tam olarak iyileşmiyor. Kaslar ve kemik iyileşse bile sinir maalesef iyileşmiyor. Bu çalışmada kemik iliği üzerinden kök hücre yapıldı. Sıçanlarda kopan bacağın birkaç saat bekletilerek kansız kalması sağlandı. Tekrar damarı damara, sinir sinire diktik. Sinirin etrafına da aynı sıçanın kök hücre yani kemik iliğinden elde ettiğimiz kök hücreyi sinir etrafına enjekte ettik. Sıçanlar üçüncü ayın sonunda çok daha iyi yürüdüler. Yapılan incelemeler sonunda çok daha olumlu sonuçlar aldık."



Deneyin bir ön çalışma olduğuna, insanlarda uygulamaya geçilmesi için birkaç deney daha yapılması gerektiğine işaret eden Abbas, uzuv kopmaları yönünde ilk kez bu şekilde bir kök hücre çalışması yapıldığını, farklı hayvanlar üzerinde farklı yöntemler denendikten sonra ilerleyen yıllarda da insanlar üzerinde uygulanabileceğini belirtti.