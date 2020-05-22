Sıcaktan ve kısıtlamalardan bunalan Adanalılar yaylalara akın etti
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Sıcaktan ve kısıtlamalardan bunalan Adanalılar yaylalara akın etti

Sıcaktan ve kısıtlamalardan bunalan Adanalılar yaylalara akın etti Adanalılar yarın başlayacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çareyi şehirden uzaklaşmakta buldu Adana'da sıcaklar ve korona kısıtlamalarından bunalan vatandaşlar, bayramı ferah bir ortamda geçirmek için yaylalara...

22.05.2020 18:21 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:25

Sıcaktan ve kısıtlamalardan bunalan Adanalılar yaylalara akın etti

Adanalılar yarın başlayacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çareyi şehirden uzaklaşmakta buldu

ADANA - Adana'da sıcaklar ve korona kısıtlamalarından bunalan vatandaşlar, bayramı ferah bir ortamda geçirmek için yaylalara akın etti.

Doğal manzarası, temiz havası ve serinliği ile dinlenme alanı olan Aladağ, Horzum yaylası, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli'ye doğru yola çıkan vatandaşlar, güvenlik güçleri kontroller sırasında korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Hafta sonu yasak olacağı için Cuma gününden yaylaya kaçtıklarını dile getiren vatandaşlar, jandarma ve polis noktalarında gerçekleştirilen uygulamadan memnun olduklarını kaydetti.

Sıcaktan ve kısıtlamalardan bunalan Adanalılar yaylalara akın etti

Kaynak: İHA

Manşet

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