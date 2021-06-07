Sıcaktan kaçan yılanlar için araç sahiplerine uzmanından uyarı: "Yılanlar araçlara saklanabilir"
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Sıcaktan kaçan yılanlar için araç sahiplerine uzmanından uyarı: "Yılanlar araçlara saklanabilir"

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Haberler | Yaşam

Sıcaktan kaçan yılanlar için araç sahiplerine uzmanından uyarı: "Yılanlar araçlara saklanabilir" Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül: "Yılanlar da diğer hayvanlar gibi sıcaktan dolayı araçlara saklanabilir" Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül yılanların...

Sıcaktan kaçan yılanlar için araç sahiplerine uzmanından uyarı: "Yılanlar araçlara saklanabilir"

Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül:

"Yılanlar da diğer hayvanlar gibi sıcaktan dolayı araçlara saklanabilir"

KAYSERİ - Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül yılanların yiyecek bulmak için çıktığını söyleyerek, "Yılanlar da diğer hayvanlar gibi sıcaktan dolayı araçlara saklanabilir" dedi.

Sıcaktan kaçıp serin bir yer arayan yılanların araçların motor kısmına da saklanabileceklerini söyleyen Akgün Ergül, "Yılanlar soğukkanlı canlılardır. Havaların ısınması ile birlikte kış uykusundan uyanıp, kendi üreme ve beslenme ihtiyaçlarını gidermek için ve kendi doğal ortamlarına dönmek için belki şehirde binaların yoğun olduğu ortamlarda değil ama parklarda bahçelerde yılanlar görünebiliyor. İster istemez de o an park halinde aracımız varsa ya da otoparklarımızda dahi avlanmanın ve üremenin haricinde kalan dönemde de kendilerine serin yer arıyorlar. Bundan dolayı da araçların içerisine ya da şehrin içerisine giriyor. Vatandaşlarımızda bu konudan doğal olarak huzursuz oluyorlar. Buna karşı tedbirlerini şu şekilde alabilirler araçlarına yaklaşmadan önce tekerleklerin olduğu yeri kontrol edebilirler ya da araçlarının motor kaputlarını yavaş ve sakin bir şekilde açıp, kaputun içerisine bakabilirler. Bu durum sadece yılan içinde değil sıcak havalarda kediler ve diğer canlılarda kaputa ya da gölge alanlara girebiliyor. Bu kontrol ederek, tedbirlerini alabilirler" dedi.

Ergül, yılan ısırmalarında da soğukkanlı davranıp en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yılan tarafından ısırıldığında zehir vücuda nakledildiği için sakin bir şekilde durmakta fayda var. Çünkü ısırılma esnasında vücudumuz yılanın naklettiği zehre maruz kaldığı için serin, gölge bir yerde sakin bir şekilde bekleyerek, hemen ambulansı aramamız lazım. Çünkü heyecanlandığımızda vücudumuzda ki kalp atışı hızlandığından dolayı kanın akışı da hızlanmakta ve zehir daha çabuk vücudumuza yayılmaktadır. Vatandaşlarımızın yılan ile karşılaştığında sakin olmaları lazım. Yavaş yavaş sakin bir şekilde bulunduğu bölgeyi terk etmeliler. Çünkü o canlıda doğası gereği bulunduğu ortamı korumak istiyor. Bu şekilde davranıldığında herhangi bir zarar gelmez. Ülkemizdeki yılan türlerine baktığımızda zehirli olan yılanlar yüzde 5'lik bir oranda geriye kalan yılanların çok fazla ölüm derecesine götürecek kadar tehlikeleri yok. Fakat zehirsiz ya da zehir insanları öldürecek derecede değil diye bunu önemsememek değil önemsememiz gerekiyor. Yani sağlık kuruluşuna ne kadar çabuk yetişir ise vatandaşlarımız hayati riskleri o kadar az olur."

Sıcaktan kaçan yılanlar için araç sahiplerine uzmanından uyarı: 'Yılanlar araçlara saklanabilir'
Sıcaktan kaçan yılanlar için araç sahiplerine uzmanından uyarı: 'Yılanlar araçlara saklanabilir'
Sıcaktan kaçan yılanlar için araç sahiplerine uzmanından uyarı: 'Yılanlar araçlara saklanabilir'
Sıcaktan kaçan yılanlar için araç sahiplerine uzmanından uyarı: 'Yılanlar araçlara saklanabilir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan

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