Sıcaktan fenalaşan vatandaşa başkandan müdahale
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Sıcaktan fenalaşan vatandaşa başkandan müdahale

Sıcaktan fenalaşan vatandaşa başkandan müdahale Kartal Belediyesi'nden 65 yaş üstü vatandaşlara özel hizmet Kartal Belediyesi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yürüme mesafesinde sokağa çıkma izninin verilmesinin ardından, ilçenin belli noktalarına kurduğu stantlardan...

Sıcaktan fenalaşan vatandaşa başkandan müdahale
17.05.2020 20:08 | Son Güncelleme: 17.05.2020 20:10

Sıcaktan fenalaşan vatandaşa başkandan müdahale

Kartal Belediyesi'nden 65 yaş üstü vatandaşlara özel hizmet

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yürüme mesafesinde sokağa çıkma izninin verilmesinin ardından, ilçenin belli noktalarına kurduğu stantlardan malzeme desteğinde bulundu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de stantların kurulduğu alanları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelirken sıcaktan fenalaşan vatandaş ile yakından ilgilendi.

Dört günlük sokağa çıkma yasağı devam ederken, 65 yaşın üzerinde olan bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara bugün için 12.00-18.00 arasında 6 saatliğine izin verildi. Bu durumu fırsat bilen Kartallı vatandaşlar, sahil kenarında ve parklarda güneşin ve temiz havanın tadını çıkardı.

Kartal Belediyesi de vatandaşlar için saatler öncesinden bazı önlemler alarak harekete geçti. Belediye ekipleri, dün ve bugün devam eden çalışmalar kapsamında vatandaşların vakit geçireceği alanları, onlar için hazır hale getirdi. Ekipler bir yandan da Kartal Meydanı, Komşuluk ve Dayanışma Meydanı, Kartallı Kazım Meydanı, Mehmet Ali Büklü Parkı, Bayram Demirkol Parkı, Yakacık Çınaraltı, Dokuz Palmiye Önü ve Atalar sahile kurulan stantlardan vatandaşlara çeşitli malzemeler dağıttı. Kurulan stantlarda vatandaşlara; maske, kolonya, şapka ve Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili bilgilendirici broşürler verildi. Olası bir sağlık problemine karşı ambulanslar hazır bekledi. Stantlara yoğun ilgi gösteren 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, belediye ekiplerine ve Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.

Sıcaktan fenalaşan vatandaşa anında müdahale

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açık hava alanlarından biri de Komşuluk ve Dayanışma Meydanı oldu. Meydan, bugün de 65 yaş üstü vatandaşların nefes alabildikleri uğrak bir mekan haline geldi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de meydana bir ziyaret gerçekleştirerek izin günlerinde meydanın tadını çıkaran vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Yüksel'in ziyareti sırasında sıcak havadan dolayı tansiyonu yükselen bir vatandaşın, Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün alanda bulunan ambulansında uzman ekipler tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Başkan Gökhan Yüksel de ambulansa kadar sağlık çalışanlarına ve hastaya refakat ederek yapılan müdahaleyi yakından takip etti. Gerekli ilkyardımın yapılmasının ardından kendine gelen vatandaş yine belediye ambulansı ile evine kadar götürüldü.

Başkan Yüksel, sağlık konusunda vatandaşları uyardı

Sahile kurulan stantları da ziyaret eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, burada da 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Parklarda maskeleri ile spor yapan yaşlı vatandaşlar ile karşılaşan Başkan Gökhan Yüksel, ağızları maske ile kapalıyken kendilerini zorlayacak ağır sporlardan uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca stant önlerinde dağıtılan malzemeleri alan vatandaşlara seslenen Başkan Yüksel "Merak etmeyin, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Daha güzel zamanlarda daha güzel organizasyonlarda birlikte olacağız. Sahil etkinliklerimiz, yürüyüş etkinliklerimiz, spor etkinliklerimiz olacak. Hep birlikte bu günleri de aşacağız." diye konuştu.

Sıcaktan fenalaşan vatandaşa başkandan müdahale

Kaynak: İHA

Manşet

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