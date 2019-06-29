Sıcaktan eriyen asfalt tehlike oluşturuyor

Türkeli-Ayancık karayolunda hava sıcaklığının 30 dereceye ulaşmasıyla kara yolundaki asfaltın erimesi, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Türkeli-Ayancık karayolunun Ayaz ve Taçahmet köyleri arasındaki bölgede sıcaklıkların 30 dereceye ulaştığı şu günlerde yolun büyük bir bölümünde sıvı hale gelen asfalt, kazaya davetiye çıkarıyor.

Araç sürücüsü Muhammed Ünal, havaların çok sıcak olduğunu ifade ederek, eriyen asfaltın sürücüler adına tehlike oluşturduğunu belirterek, yetkililerin önlem almasını istedi.

Bazı vatandaşlar ise uzun süredir ilk kez bu kadar sıcaklıkla karşılaştıklarını ifade etti.

Vatandaşlar, "Son birkaç gündür sıcaklar arttı. Daha da artma ihtimali var. Yerli vatandaş bu bölgede asfaltın eridiğini bildiği için dikkatli oluyorlar ancak bu zamanlarda yoğun bir gurbetçi gelişi var ilçelere. Önlem alınması gerekiyor" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA