Sıcaktan bunalıp pencerelerini açanların telefonlarını çaldı
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Sıcaktan bunalıp pencerelerini açanların telefonlarını çaldı

KAHRAMANMARAŞ'ta vatandaşların sıcaktan bunalıp açık bıraktığı balkon kapısı ve pencerelerden evlere girerek telefonlarını çalan Hakan B. polis tarafından yakalandı.

Sıcaktan bunalıp pencerelerini açanların telefonlarını çaldı
11.07.2020 18:04 | Son Güncelleme: 11.07.2020 18:57

KAHRAMANMARAŞ'ta vatandaşların sıcaktan bunalıp açık bıraktığı balkon kapısı ve pencerelerden evlere girerek telefonlarını çalan Hakan B. polis tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş'ta iki ayrı evden cep telefonu çalındığı ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polisler, şüphelinin evlere, sıcak nedeniyle açık bırakılan pencere ve balkon kapılarından girdiğini tespit etti. Aynı yöntemle 2 ev ve 1 iş yerinden 6 cep telefonu çalındığı saptandı. Olaylar sırasında suç kaydı olan Hakan B.'nin bölgede görüldüğünü belirleyen polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Hakan B., çaldığı 3 telefonu sattığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

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