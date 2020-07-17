Sıcaktan bunalınca tarlada göbek atıp oynadılar
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tarlaya saman balyası yüklemeye getirilen hamallara müzik açılınca ortaya renkli görüntüler yansıdı.
17.07.2020 09:37 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:42
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tarlaya saman balyası yüklemeye getirilen hamallara müzik açılınca ortaya renkli görüntüler yansıdı.
Yevmiyeli işe giden hamalların sıcak havada zorlu balya mesaisi eğlenceye dönüştü. Sıcaktan bunalan hamallara müzik yayını yapan Enes Şenel'in telefonuyla kaydettiği görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sıcak havaya aldırış etmeyen hamallar, saman balyalarını traktör römorkuna yüklerken, oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.
(İHA)
Kaynak: İHA