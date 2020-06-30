Sıcaktan bunaldıkça denize girip yüzen köpek, Datça'da turistlere eşlik ediyor DÜNYACA ünlü Palamutbükü sahilini kendisine mesken edinen sokak köpeği, turistlerle birlikte yüzüp, kameralara poz veriyor.

DÜNYACA ünlü Palamutbükü sahilini kendisine mesken edinen sokak köpeği, turistlerle birlikte yüzüp, kameralara poz veriyor.

Turizm cennetlerinden Datça, sakin tatil arayışındaki yerli ve yabancı turistlerin yine gözdesi oldu. Datça sahillerinde, yerli ve yabancı turistler, koronavirüs tedbirlerine uyarak, denizin keyfini çıkarıyor. Datça, manzarasıyla da özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

İlçenin en çok tercih edilen sahillerinden biri ise Palamutbükü Sahili. Palamutbükü'ne gelenlere, sahili kendisine mesken tutan sokak köpeği eşlik ediyor. Sık sık tatilcilerle birlikte denize girip, yüzen sokak köpeği, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle de poz veriyor.

Kaynak: DHA