Sıcaktan bunaldı, damacanadan doğal klima yaptı

Sivas'ta yaşayan Ali Doğan, sıcaktan bunalınca damacanayı düşük maliyetli klimaya dönüştürdü

SİVAS - Sivas'ta yaşayan Ali Doğan, sıcaktan bunalınca damacanayı düşük maliyetli klimaya dönüştürdü.

Sivas'ta Diriliş Mahallesinde yaşayan 35 yaşındaki kasap Ali Doğan, son günlerde ısınan havalarda bunalınca ilginç bir çözüm buldu. Serinlemek için yüksek maliyetler ödeyerek klima satın almak istemeyen Doğan, hem ekonomik hem de sağlıklı bir klima yapmaya karar verdi . Doğan yaklaşık 1.5 ay proje araştırması yaptı. Kahvehane de gördüğü fanlardan esinlenen Doğan, eline aldığı bir damacanayı klimaya dönüştürmeye karar verdi. Bu şekilde 300 TL harcayarak satın aldığı fanları boş bir damacanaya yerleştirip hem düşük maliyetli hem de baş ağrısı yapmayan bir klima geliştirmiş oldu. Su ve buz parçaları ile çalışan klimanın enerji sarfiyatı ise saatte sadece 20 kuruş.

Çalışma sistemi çok basit

Son derece ekonomik olan klimanın çalışma sistemi de çok basit. Damacananın üzerine yerleştirilen fan sıcak havayı çekip damacananın içerisinde ki buzlu suya çarpmasını sağlıyor. Damacananın içinde sıkışan ve soğuyan hava damacananın üzerinde ki çıkışlardan odaya yayılıyor. Bu sistemde normal bir oda yalaşık bir saat içerisinde istenilen ısıya ulaşabiliyor.

Ali Doğan, Yazın Sivas'ın çok sıcak bir memleket olduğunu ifade edip,"Sivas kışın çok soğuk bir memleket olduğu için yazında çok sıcak oluyor. Evde otururken çok sıcak olduğunu fark ettim. Klima biliyorsunuz ki çok pahalı. Onu almaya da imkanımız olmadığı için doğal yöntemden bu şekilde klima yapmaya karar verdik. Bir ampulün yaktığı elektriği yakmıyor. Normal klima çarpıyor, çocuklar rahatsız oluyor. Biz de o yüzden doğal bir klima yapalım dedik. Bu klima saate 15-20 kuruş falan yakar. Bir klima fiyatıyla oranladığımız zaman klimalar çok pahalı ama bu 280 -300 liraya mal edebilirsiniz. İnsanlar isterse seve seve yaparız. Bunu düşünmek 1,5 ayımızı aldı. Bazı iş yerlerinde havalandırmada kullanılan pervane ve damacanadan yaptık. "şeklinde konuştu.

Kardeşi Murat Doğan, kardeşine ilkten böyle bir şey olamayacağını söyleyerek," Bir gün kardeşimle konuşuyordum. Ağabey böyle bir şey yapacağım fan ve pet şişesiyle dedi. Olmaz böyle bir şey dedim. Tutmaz, soğutmaz dedim. Ağabey gel bir bak dedi. Çıktım geldim. Bir 15-20 dakika oturdum gerçekten de bir ferahlama oldu."dedi.