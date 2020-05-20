Sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı
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Sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı

İzmir'in Urla ilçesinde, 14 yaş altı çocuklara verilen izni fırsat bilen ve sıcaktan bunalanlar plajlara akın etti.

Sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı
20.05.2020 16:09 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:09

İzmir'in Urla ilçesinde, 14 yaş altı çocuklara verilen izni fırsat bilen ve sıcaktan bunalanlar plajlara akın etti.

Urla ilçesinde çok sayıda vatandaş, yasağın sona ermesini ve 14 yaş altı çocuklara verilen 4 saatlik izni fırsat bilerek plajların yolunu tuttu. Sıcakların da bastırmasıyla bunalan vatandaşlar sahillerde dolaştı, denize girdi. Sokağa çıkan 14 yaş altı çocuklarda kendilerine verilen iznin tadını çıkardı.

Bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen vatandaşlar, korona virüsü karşı tedbiri de elden bırakmayarak sosyal mesafeye dikkat etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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