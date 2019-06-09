Sıcaktan bunalanlar plajlara akın etti

Zonguldak'ta sıcak hava ve nemin bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyen vatandaşlar, plajlara akın ederek denizin keyfini çıkardı.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, hafta sonunu fırsat bilerek aileleriyle Kapuz'un yanı sıra Değirmenağzı ve Ilıksu plajları ile Orta Kapuz, Uzunkum ve Tersane sahiline akın etti.

En yoğun günlerinden birini yaşayan Kapuz Plajı'na aileleriyle sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlardan bazıları kumsalda çocuklarıyla oynarken, bazıları ise serinlemek için sık sık denize girdi.

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının ise 16 derece ölçüldüğü kentte, nem oranının ise yüzde 75 olduğu bildirildi.

Kaynak: AA