Sıcaktan bunalanlar iftarı Nemrut Dağı'ndaki kar ile yapıyor
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Sıcaktan bunalanlar iftarı Nemrut Dağı'ndaki kar ile yapıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapalı olan Nemrut Dağı eteğinden kar getirerek iftar açıyor.

Sıcaktan bunalanlar iftarı Nemrut Dağı'ndaki kar ile yapıyor
22.05.2020 22:47 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:47

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapalı olan Nemrut Dağı eteğinden kar getirerek iftar açıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı eteklerinde erimeyen karların bulunduğu bölgeye gidenler, buradan iftarda tüketecekleri kar topluyor.

Kahta ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçelerinden özel araçlarla devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'na giderek su termosu ve poşetlere kar dolduran vatandaşlar, iftarını kar veya kar ile pekmez karışımından yapıkları "karsambaç" ile açıyor.

Kahta ilçesinden gelen Eyüp Aslan, her yıl düzenli şekilde ramazan ayında en az haftada bir gün buraya kar götürmek için geldiklerini, ancak bu ramazan ayında salgın nedeniyle sadece bir defa gelebildiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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