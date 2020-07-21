Sıcaktan bunalanlar gölgeye kaçıyor Adıyaman'da aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar serin yerlere kaçıyor.

Adıyaman'da aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar serin yerlere kaçıyor.

Hava sıcaklığının 42 dereceyi bulduğu Adıyaman'da aşırı sıcağa dayanamayan vatandaşlar parklarda ağaçların altında oturarak serinliyor. Bazı vatandaşlar gölgede uyumanın keyfini sürerken bazıları ise gölgeye rağmen sıcaktan yakınıyor. İşletmelerin bahçelerinde oturan esnaflar ise ellerine aldıkları hortumlarla birbirlerine su sıkarak serinlemeye çalışıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA