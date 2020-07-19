Sıcaktan bunalanlar Ege sahillerini doldurdu Deniz, kum ve güneşinin yanı sıra rüzgarı nedeniyle yerli turistin tercih ettiği Çeşme'de ise hafta sonu dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Deniz, kum ve güneşinin yanı sıra rüzgarı nedeniyle yerli turistin tercih ettiği Çeşme'de ise hafta sonu dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Yoğun araç girişi nedeniyle bazı sokaklarda trafiğin durma noktasına geldiği ilçedeki plajlar tamamen doldu.

Sıcaklığın bunalttığı turizm merkezinde, yaklaşık bin 200 metrelik Ilıca Plajı'nda bazı vatandaşlar yer bulmakta zorlandı.

Tatilcilere, sosyal mesafeye uymaları için sık sık uyarılarda bulunuldu.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, AA muhabirine, normalleşme süreciyle birlikte bölgede yoğunluğun her geçen gün arttığını, misafirlerinin sağlığı için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Tatilcilerden Sinem Ürkmez ise yoğunluk nedeniyle yer bulmakta zorlandıklarını, buna rağmen keyifli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA