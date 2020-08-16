Sıcaktan bunalanlar denizde serinliyor
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Sıcaktan bunalanlar denizde serinliyor

"Turizmin başkenti" Antalya'da, sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, serinlemek için denize girmeyi tercih etti.

16.08.2020 14:06 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:12

"Turizmin başkenti" Antalya'da, sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, serinlemek için denize girmeyi tercih etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mart ayında durdurulan uçak seferlerinin yeniden başlamasıyla, kentte turizm hareketliliği yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 40 derece, nem oranının yüzde 32 ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı ile Lara plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Sıcaktan bunalan tatilcilerden bazıları denize girerken bazıları ise şezlonglarında güneşlenmeyi tercih etti.

Bazı anne ve babalar çocuklarıyla suda oynarken, bir grup gencin sahilde gitar çalması, renkli görüntüler oluşturdu.

Sahil bandında yürüyüş yapıp bisiklete binenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar da gölgelik alanlarda kitap okumayı tercih etti.

Sahildekilerin büyük bölümü maske takmazken şezlonglarda güneşlenenler ise sosyal mesafeye dikkat etmeye çalıştı.

Sıcaktan bunalanlar denizde serinliyor

Kaynak: AA

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