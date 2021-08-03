SICAKTAN BUNALANLAR DEMRE'DE BUZ GİBİ SUDA SERİNLİYOR
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SICAKTAN BUNALANLAR DEMRE'DE BUZ GİBİ SUDA SERİNLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Demre ilçesinde sıcaktan bunalanlar Çayağzı Limanı yolundaki doğal bir kaynak olan, yaz kış 12-13 derecedeki soğuk suya girerek serinliyor.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde sıcaktan bunalanlar Çayağzı Limanı yolundaki doğal bir kaynak olan, yaz kış 12-13 derecedeki soğuk suya girerek serinliyor. Özellikle son günlerde etkili olan sıcak hava nedeniyle hem buradaki soğuk su hem de bu suyla dolan doğal taş havuzlar yoğun ilgi görüyor.

Demre'ye gelenler ilçenin dünyaca ünlü Kekova'ya açılan kapısı olan Çayağzı Limanı yolunun sağından ve solundan fışkıran buz gibi kükürtlü bir su ile karşılaşıyor. Bölgede hava sıcaklığı zaman zaman 40 derecenin bile üzerinde hissedilirken, bu suyun sıcaklığı ise yaz kış 12-13 derece civarında. Demreliler ve ilçeye tatile gelenler; sıcaktan bunalanlar soluğu soğuk su kaynağında alıyor. Çevre ilçelerden de sıcaktan bunalanlar Demre'deki soğuk suya geliyor.

TAŞ HAVUZLARDA SOĞUK SU KEYFİ

Şifalı olduğuna inanılan kükürtlü su Türkiye'nin şifalı sular kataloğunda da yer alıyor. Bu buz gibi suyun aktığı bölgede tarihi taş havuzlar da bulunuyor. Buraya ziyarete gelenler taş havuzlara girerek, soğuk suyun keyfini çıkarıyor. Ancak soğuk suda ve özellikle taş havuzlarda birkaç dakikadan fazla kalmak mümkün olmuyor. Bölgede özellikle ikindi saatlerine doğru soğuk su kaynakları dolup, taşıyor. Asıl büyük akarsuyun aktığı iki noktada Demre Belediyesi'nin yaptığı tesisler ise sıcak günlerde özellikle de hafta sonları dolup taşıyor.

Soğuk suyun, girenlerin vücudunu dinlendirdiği ve kas ağrılarını giderdiği düşünülüyor. Sudan çıkıldığı zaman duş alınmadığı takdirde ise vücudun 4-5 saat serin ve rahat olarak kalabildiği biliniyor. Suyun güneş yanıkları, sinek ısırmalarından oluşan sivilceleri yok ettiği, mantar hastalıklarını iyileştirdiğine inanılıyor. Su kaynağının yanındaki çamurun da birçok cilt hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Buraya gelenler çamur banyosu da yapıyor.

Soğuk suya girerek serinleyen Ökkeş Artut, Şu anda hava sıcaklığı 41-42 derecedir. Buradaki suya girdiğimiz zaman bir sıcaklığı hissetmiyoruz. Bu su kükürtlü olduğu için egzamaya, ayak mantarlarına ve cilt hastalıklarına çok iyi geliyor. Biz her gün buraya gelip, serinliyoruz dedi.

Çocukları ile soğuk suya giren Bekir Bölük, Antalya şu anda yanıyor. Biz buraya gelip, serinliyoruz. Su çok güzel, sabahları içiliyor. Gündüz de gelip serinliyoruz. Buz gibi suyumuz diye konuştu.

Ankara'dan gelen İbrahim Yalçın da Antalya'da hava sıcaklığından bittik. Her tarafım şişmeye başladı. İnternetten buranın şifalı olduğunu duyduk. Geldik, önce suda bir serinledik. Sonra çamur aradık. Çok güzel vücudumuz rahatlamaya başladı. Suya girdikten sonra vücudumuzdaki şişlikler gitti ifadelerini kullandı.

SICAKTAN BUNALANLAR DEMRE'DE BUZ GİBİ SUDA SERİNLİYOR
SICAKTAN BUNALANLAR DEMRE'DE BUZ GİBİ SUDA SERİNLİYOR
SICAKTAN BUNALANLAR DEMRE'DE BUZ GİBİ SUDA SERİNLİYOR
SICAKTAN BUNALANLAR DEMRE'DE BUZ GİBİ SUDA SERİNLİYOR
SICAKTAN BUNALANLAR DEMRE'DE BUZ GİBİ SUDA SERİNLİYOR
SICAKTAN BUNALANLAR DEMRE'DE BUZ GİBİ SUDA SERİNLİYOR
SICAKTAN BUNALANLAR DEMRE'DE BUZ GİBİ SUDA SERİNLİYOR
SICAKTAN BUNALANLAR DEMRE'DE BUZ GİBİ SUDA SERİNLİYOR
SICAKTAN BUNALANLAR DEMRE'DE BUZ GİBİ SUDA SERİNLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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