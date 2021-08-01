Sıcaktan bunalanlar Cankurtaran ve Sarayburnu'nda denize girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sıcaktan bunalanlar Cankurtaran ve Sarayburnu'nda denize girdi

Sıcaktan bunalanlar Cankurtaran ve Sarayburnu'nda denize girdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da sıcak havadan bunalanlar Fatih'teki Cankurtaran ve Sarayburnu Sahilleri'nde denize girdi.

İSTANBUL'da sıcak havadan bunalanlar Fatih'teki Cankurtaran ve Sarayburnu Sahilleri'nde denize girdi. İstanbul'da sıcaklıkların artmasıyla sahiller serinlemek isteyenlerle doldu taştı. Sıcaktan bunalanların tercih ettiği yerlerden arasında Cankurtaran Sahili ile Sarayburnu Sahili de yer aldı. Sahillerde bazıları güneşlenirken, bazıları da denize girerek serinledi. 


Sıcaktan bunalanlar Cankurtaran ve Sarayburnu'nda denize girdi
Sıcaktan bunalanlar Cankurtaran ve Sarayburnu'nda denize girdi
Sıcaktan bunalanlar Cankurtaran ve Sarayburnu'nda denize girdi
Sıcaktan bunalanlar Cankurtaran ve Sarayburnu'nda denize girdi
Sıcaktan bunalanlar Cankurtaran ve Sarayburnu'nda denize girdi
Sıcaktan bunalanlar Cankurtaran ve Sarayburnu'nda denize girdi
Sıcaktan bunalanlar Cankurtaran ve Sarayburnu'nda denize girdi
Sıcaktan bunalanlar Cankurtaran ve Sarayburnu'nda denize girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Trafikte kendisini durduran polise 'Tanımıyorsan albümden bak' diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi
Trafikte kendisini durduran polise "Tanımıyorsan albümden bak" diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi
Fatih'te korku dolu dakikalar! İçinde yolcu olan Bağcılar-Kabataş tramvayı raydan çıktı
Fatih'te korku dolu dakikalar! İçinde yolcu olan Bağcılar-Kabataş tramvayı raydan çıktı
Fatih'te raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı
Fatih'te raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Oğulcan Engin Diana Spencer
Spor Can Bartu Eda Erdem Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sıcaktan bunalanlar Cankurtaran ve Sarayburnu'nda denize girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 16:02:08. #1.15#

title