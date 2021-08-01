Sıcaktan bunalanlar Cankurtaran ve Sarayburnu'nda denize girdi

İSTANBUL'da sıcak havadan bunalanlar Fatih'teki Cankurtaran ve Sarayburnu Sahilleri'nde denize girdi.

İSTANBUL'da sıcak havadan bunalanlar Fatih'teki Cankurtaran ve Sarayburnu Sahilleri'nde denize girdi. İstanbul'da sıcaklıkların artmasıyla sahiller serinlemek isteyenlerle doldu taştı. Sıcaktan bunalanların tercih ettiği yerlerden arasında Cankurtaran Sahili ile Sarayburnu Sahili de yer aldı. Sahillerde bazıları güneşlenirken, bazıları da denize girerek serinledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı