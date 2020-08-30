Sıcaktan bunalanlar Avcılar sahiline akın etti
METEOROLOJİ'nin hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirmesinden sonra Avcılar'da sıcaktan bunalanlar kendilerini sahile attı.
30.08.2020 13:40 | Son Güncelleme: 30.08.2020 13:43
METEOROLOJİ'nin hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirmesinden sonra Avcılar'da sıcaktan bunalanlar kendilerini sahile attı. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 30 dereceye çıkarken Avcılar'da sahildeki kayalıkların arasında oluşturulan mini plaj doldu. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.
Kaynak: DHA