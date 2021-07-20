Sıcaktan bunalan Zoopark sakinlerine buzlu meyve kokteyli

Sıcaktan bunalan Zoopark sakinlerine buzlu meyve kokteyli Buzlu meyve kokteyli ile serinleyen Bursa Hayvanat Bahçesi sakinleri bayram etti Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde sıcaktan bunalan hayvanlar, buzlu meyve kokteylleriyle hem serinledi hem mideleri bayram etti.

Sıcaktan bunalan Zoopark sakinlerine buzlu meyve kokteyli

Buzlu meyve kokteyli ile serinleyen Bursa Hayvanat Bahçesi sakinleri bayram etti

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde sıcaktan bunalan hayvanlar, buzlu meyve kokteylleriyle hem serinledi hem mideleri bayram etti.

Hava sıcaklığının yüksek nemle birlikte 35 dereceyi bulduğu Bursa'da hem insanlar hem hayvanlar olumsuz etkileniyor.

206 bin metrekare alana kurulu, 136 tür ile yaklaşık bin 200 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin sevimli misafirleri de sıcaklarda buzlu meyve kokteylleri ile serinledi.

Zoopark görevlileri, özel olarak hazırladıkları buzlu meyveleri hayvanların yaşama alanına bırakarak serinlemelerini sağlıyor. Bakıcılarının bıraktıkları meyveleri yemek için bir biriyle yarışan maymunlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, hayvanların buzlu meyve ile beslenme saatine denk geldikleri için kendilerini şanslı hissettiklerini söylerken, ayıların buzlu meyvelerden sonra suyun içinde kavun keyfi herkesi özendirdi.

Hayvanat Bahçesi'nin Brezilyadan gelen sakinleri tapirler ise, bakıcılarının elinden karpuz keyfinin ardından masajları ile gülümsetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir