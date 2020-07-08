Sıcaktan bunalan yavru köpekle dondurmasını paylaştı Yalova"da sıcaktan bunalan yavru köpekle dondurmasını paylaşan kız çocuğu, güzel görüntü oluşturdu.

Yalova"da sıcaktan bunalan yavru köpekle dondurmasını paylaşan kız çocuğu, güzel görüntü oluşturdu.

Altınova ilçesinde ikamet eden Demir ailesinin 3 yaşındaki kızları Yağmur Elif, annesinin aldığı dondurmayı sıcaktan bunalan yavru köpekle paylaştı.

Yavru köpekle dondurmasını paylaşan minik kızını cep telefonu ile görüntüsünü kaydeden anne, daha sonra bunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Minik kızın sıcaklardan bunalan yavru köpekle dondurmasını paylaştığı görüntü, büyük beğeni topladı.

Kaynak: AA