Sıcaktan bunalan vatandaşların denize girdiği Caddebostan plajı havadan görüntülendi
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Sıcaktan bunalan vatandaşların denize girdiği Caddebostan plajı havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İstanbul'da sıcak havalardan bunalan vatandaşlar, 9 günlük bayram tatilinin ardından Caddebostan'da denize girdi.

İstanbul'da sıcak havalardan bunalan vatandaşlar, 9 günlük bayram tatilinin ardından Caddebostan'da denize girdi. Vatandaşların denize girdiği Caddebostan plajı drone ile havdan görüntülendi.

9 gün süren Kurban Bayramı tatilinin ardından, şehir dışına çıkan vatandaşlar dün İstanbul'a geri döndü. İstanbul'da hakim olan sıcak havalardan bunalan vatandaşlar kendilerini denizin serin sularına bıraktı. Caddebostan plajına gelen vatandaşlar burada hem güneşlendi hem de denizde yüzdü.

Vatandaşların güneşlenip denize girdiği Caddebostan plajı drone ile havadan görüntülendi.

(Furkan Çon/İHA)

Sıcaktan bunalan vatandaşların denize girdiği Caddebostan plajı havadan görüntülendi
Sıcaktan bunalan vatandaşların denize girdiği Caddebostan plajı havadan görüntülendi
Sıcaktan bunalan vatandaşların denize girdiği Caddebostan plajı havadan görüntülendi
Sıcaktan bunalan vatandaşların denize girdiği Caddebostan plajı havadan görüntülendi
Sıcaktan bunalan vatandaşların denize girdiği Caddebostan plajı havadan görüntülendi
Sıcaktan bunalan vatandaşların denize girdiği Caddebostan plajı havadan görüntülendi
Sıcaktan bunalan vatandaşların denize girdiği Caddebostan plajı havadan görüntülendi
Sıcaktan bunalan vatandaşların denize girdiği Caddebostan plajı havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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