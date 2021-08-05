Sıcaktan bunalan vatandaşlar yüzme havuzunda serinliyor

Karaköprü Belediyesi sosyal tesislerindeki yüzme havuzunu faaliyete geçirerek sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşların hizmetine sundu.

Karaköprü Belediyesi sosyal tesislerindeki yüzme havuzunu faaliyete geçirerek sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşların hizmetine sundu. Özellikle sıcaktan bunalan gençler ve çocuklar havuza yoğun ilgi gösterirken, gerekli güvenlik ve hijyen tedbirleri alındı

Karaköprü Belediyesi vatandaşların yüzme havuzu taleplerine karşılık olarak eksiği karşılamak için mesire alanında bulunan Karaköprü Belediyesi sosyal tesislerinde bulunan havuzu vatandaşların hizmetine sundu. Çocuk havuzu ve farklı derinliklerden oluşan büyük havuz, yapılan temizlik çalışmalarının ardından su dolumu yapılarak hizmete açılırken, sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşlar ve çocuklar havuza yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca havuzda herhangi bir boğulma olayına anında müdahale için 2 tane cankurtaran da hazır bekliyor.

Atakent Mahallesi mesire alanında buluna Karaköprü Belediyesi Sosyal Tesislerindeki yüzme havuzu 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet verirken, giriş ücretleri de 10 lira olarak belirlendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı