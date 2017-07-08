Sıcaktan Bunalan Vatandaşlar Plajlara Akın Etti

Zonguldak'ta hava sıcaklığının 24 derecenin üzerine çıkmasıyla vatandaşlar plajlara akın etti.



Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte nem ve sıcak hava da etkisini göstermeye devam ediyor. Sıcak havaların da etkisiyle sabahın erken saatlerinden itibaren plaja akın eden ziyaretçiler, denizin tadını çıkarttı. 7'den 70'e ziyaretçilerin bulunduğu plajda adeta boş yer kalmadı. Vatandaşlar plaja gelerek hem güneşin tadını hem de hafta sonunun tadını denize girerek çıkarttı. - ZONGULDAK