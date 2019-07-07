Sıcaktan bunalan vatandaşlar parklarda serinliyor

Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da 40 dereceyi bulan sıcak hava bunaltıyor.

Adıyaman

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 40 dereceye ulaşan sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, Sugözü mesire alanında serinliyor.

İlçeye yaklaşık 6 kilometre uzaktaki mesire alanını görmeye gelen ziyaretçiler, suya da giriyor. Bazı vatandaşlar ayaklarını suya sokarken, bazıları da bölgede piknik yapıyor.

Vatandaşlardan Yusuf Yıldız, özellikle hafta sonunda havanın da sıcak olması nedeniyle mesire alanına gelerek serinlediğini söyledi.

Bölgenin çok güzel olduğunu ifade eden Yıldız, "Herkese gelmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA