Sıcaktan bunalan vatandaşlar 400 yıllık 'Keşişin Havuzu'na akın etti
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Sıcaktan bunalan vatandaşlar 400 yıllık 'Keşişin Havuzu'na akın etti

Sıcaktan bunalan vatandaşlar 400 yıllık 'Keşişin Havuzu'na akın etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatilinde hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Kayseri'de sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Develi ilçesinde bulunan ve 400 yıl önce bir rahip ve rahibe tarafından yaptırılan tarihi Keşişin Havuzu'na akın etti.

Kurban Bayramı tatilinde hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Kayseri'de sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Develi ilçesinde bulunan ve 400 yıl önce bir rahip ve rahibe tarafından yaptırılan tarihi Keşişin Havuzu'na akın etti.

Ağaçlık alanın ortasında bulunan havuza giden vatandaşlardan bazıları yüksek kayalıklardan kendini soğuk sulara bırakırken, bazıları da havuzun içinde can simitleri ile yüzerek serinledi. Serinlemek için havuza gelen vatandaşlardan 51 yaşındaki Aydın Yıldız, "Aklımız erdi ereli keşişin havuzuna geliriz. Yüzmeyi de burada öğrendik. Çok hoş doğal olduğu için burayı çok seviyoruz. İki kayanın altından sürekli doğal su akar ve buradaki su sürekli devir daim yapar. Bunun için suyu da sağlıklı. Onun için sürekli burayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Serinlemeye gelen gençler de kayaların üzerinden atlamalarıyla adeta görsel şov yaptı. - KAYSERİ

Sıcaktan bunalan vatandaşlar 400 yıllık 'Keşişin Havuzu'na akın etti
Sıcaktan bunalan vatandaşlar 400 yıllık 'Keşişin Havuzu'na akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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